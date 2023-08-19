Опасный прецедент: популярный российский новостной сайт лишили адреса в Интернете

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Сегодня прекратил работу сайт информационного агентства News Front.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тг-канале агентства сообщил его руководитель Константин Кнырик.

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«Сегодня в 4 часа утра без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий, совершено бандитское нападение на сайт News Front. Наше доменное имя news-front.info «разделегировано» без суда и следствия. Это означает, что на данном домене сайт больше не доступен. О чем это говорит? В странах с «развитой демократией» и «свободой слова» нет права на выражение альтернативного мнения, нет права у людей это альтернативное мнение получать. Люди должны получать только контролируемую лживую информацию, должны жить только в той реальности, которую им разрешили. Нас и нашу правду невероятно боятся. Наша информационная работа, наша правда настолько неудобна и настолько сильно била в цель, что пропагандистская машина запада на нашем участке фронта терпела поражение и вынуждена идти на такие отчаянные и грязные шаги. Европейскую и западную аудиторию в целом готовят к войне не только до последнего украинца, но и возможно, в будущем, до последнего поляка или ещё кого-то. В рамках этой подготовки эти народы должны зомбироваться и не иметь ни в коем случае никаких прав знать правду», – пишет Кнырик.

Он считает, что тем, позволяет говорить правду и чьи сайты работают в доменных зонах com, info, org, live, life и так далее, нужно быть готовыми к подобному сценарию.

Журналист обещает, что сайт News Front будет восстановлен на других доменах и ещё активнее продолжит работу и донесение правды до западной аудитории.

«России на официальном уровне нужно пересмотреть подход к силам и средствам ведения информационной войны и предложить альтернативу не в формате видеохостинга для себя, для России, а в форматах, позволяющих всему миру получать правду. Многополярный мир с однополярным контролем за информационным пространством построить будет крайне сложно. Минцифры и Роскомнадзору пора переходить из обороны в атаку», – убежден Кнырик.

Агентство обратилось к МИД РФ с просьбой отреагировать на первый случай воровства домена у официально зарегистрированного российского СМИ и продумать ответные меры и оказать содействие в защите интересов.

«Мы не тешим себя иллюзиями по поводу судебной системы на западе, но для российских юристов этот случай мог бы быть неплохой тренировкой в западных судах», – считают журналисты.

Кроме того, News Front поделился, как технически произошло воровство домена.

«Есть ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. Она управляет доменной зоной «.» («точка»), то есть всем пространством имен в Интернете. ICANN является корпорацией, подчиняющейся законодательству штата Калифорния и отчитывающейся перед правительством США. Технический регистратор – один. И именно он вносит изменения в базу. Заявки от конечных клиентов он обычно не принимает, продавая право на это другим конторам, их обычно тоже называют регистраторами, что создает преизрядную путаницу. На самом деле ничего они не регистрируют, они только подают заявки настоящему регистратору. Конечные регистраторы продают аренду доменного имени. Это важно. Вы не ПОКУПАЕТЕ имя (то есть оно не имеет свойств товара – вы не можете его продать, обменять, подарить), Вы его АРЕНДУЕТЕ. Именно поэтому регистратор всегда может этот договор расторгнуть, если посчитает нужным. А условия договора аренды – целиком и полностью определяет регистратор, он тут ничем не ограничен. Обычно, когда говорят про домены, подразумевают, что все помнят, что домен купить нельзя, речь идет про аренду и специально этот факт не упоминают. То есть технически: западные спецслужбы прогнули крупную корпорацию и они без суда и следствия украли наш домен, имея на то технические возможности и юридическую безнаказанность. Подобное может произойти и с доменами верхнего уровня, просто в какой-то момент все сайты в зоне RU будут изъяты и договора расторгнуты. Интернет контролируем не мы и, исходя из этого, наша работа в этом пространстве должна исходить из четкого понимания этого факта», – предупреждает News Front.

Напомним, что в феврале прошлого года почти сутки сайт «ПолитНавигатора» был не доступен для читателей. Это произошло после того, как прибалтийская компания CherryServers без предупреждения и без пояснений отключила сервер с данными портала.

Впоследствии мы получили письмо, в котором ссылались на то, что компанию не устраивает позиция «ПолитНавигатора» по освещению событий на Украине.