Опасный прецедент: Сербская оппозиция «прощупывает» признание Косово

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из лидеров прозападного оппозиционного «Союза за Сербию» – действующий мэр небольшого города Шабац Небойша Зеленович – оказался в центре крупного скандала. Причиной послужила, на первый взгляд, рядовая ситуация – чиновник издал распоряжение о выделении 10 тысяч евро на закупку саженцев клубники. Однако в документах фигурировал незаконно отторгнутый албанскими сепаратистами край Косово как самостоятельное легальное государство.

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В знак протеста фракция пропрезидентской Сербской прогрессивной партии покинула заседание муниципального парламента в Шабаце, передает издание Informer.

«В документе, находящемся на рассмотрении членов совета, четко говорится, что помощь города Шабаца идет муниципалитету в «стране Косово» и далее говорится, что «эта инициатива является первой в своем роде между двумя странами». Нынешний мэр Небойша Зеленович выступил как первый серб в истории, однозначно признавший ложное государство Косово», – пояснили депутаты.

В партии напомнили, что Зеленович является одним из лидеров оппозиционной политической организации «Союз за Сербию», и формулировка в изданном им документе свидетельствует, что прозападный мэр «сделал то, чего не сделал ни один серб после битвы на Косовом поле».

Депутаты отметили, что они не против помощи сербам, живущим в Косово и Метохии, и для этого нужно выделять суммы, куда большие, нежели 10 тысяч евро, однако не допустимо, чтобы в сербских официальных документах Косово фигурировало как «самостоятельное государство».

Сам Зеленович попытался оправдаться, что документы готовила некая неправительственная организация, работающая с правительством Австрии.

Депутаты в ответ выразили надежду, что на предстоящих выборах весной 2020 года граждане сделают правильные выводы о том, чьи интересы представляет нынешнее городское правительство.