Опасный враг: Россию призвали прекратить недооценивать Сырского

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Военкор Ростислав Марсов призвал российские медиа прекратить шапкозакидательскую кампанию относительно нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сейчас его представляют как «бахмутского мясника» и виновника поражения ВСУ в Иловайске, однако на счету Сырского есть и успешные операции, а потому недооценивать его было бы ошибкой, считает Марсов.

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«Манипулировать двумя провальными операциями в Дебальцево и Бахмуте (Соледар составляющая) – это не совсем корректно, потому что: 1) В Дебальцево ВСУ была небоеспособной армией, и без северного ветра судьба НМ ЛДНР была под большим вопросом. Да и амбиции у ополчения были явно больше, чем небольшие куски бывшей Донецкой и Луганской области. Так как Сырский руководил АТО, то можно считать по итогу минских соглашений ВСУ, если не выиграло, то проиграла куда меньше, чем на тот момент все остальные рассчитывали. 2) Воевать против ЧВК Вагнера – это в принципе задача не из самых легких. Девятый – Бог войны, и проиграть ему не стыдно. Что не рассматривают наши телеграм админы? 1) Командование Сырским киевской операции, в ходе которой у элитных подразделений ВС РФ (ВДВ) обрезали логистику, зажали в многокилометровой очереди и нанесли значительные потери. По итогу – политический слив киевского направления и переход СВО из стратегии сокрушения в затяжной конфликт на истощение. 2) Командование Сырским слобажанским наступлением, которое привело к обвалу Харьковского направления, в ходе которого (в отличие от Херсонского отступления) ВС РФ оставили огромное количество техники, и в целом отступало бесконтрольно, за что многим было стыдно. На этом направлении было тоже немало элитных подразделений ГРУ и ССО», – утверждает Марсов.

Серьезно оценивает Сырского и волонтер Алексей Живов, помогающий бойцам СВО.

«Что говорят о Сырском? Что он беспрекословно подчиняется вышестоящему командованию. Где он наиболее известен? На Бахмуте. Тем, что ВСУ, несмотря ни на какие потери, не отступали и упирались до последнего солдата. И Бахмут нам дался очень дорогой ценой. Вы помните, Пригожин озвучивал – 20 тысяч солдат ЧВК «Вагнера» погибло, освобождая Бахмут. Теперь давайте вспомним, что в 2024 году планируют украинцы. Они планируют перейти в стратегическую оборону на всей линии фронта. Она подразумевает, что ВСУ будут упираться до последнего солдата на каждом участке фронта – на Крынках, на Запорожье в Орехове, в Работино, в Авдеевке и везде, где они держат сейчас оборонительные позиции, которые накопали и обустроили. Таким образом, Сырский, как бы его ни ругали и не обзывали, – идеальный человек для этой работы. Он заставит ВСУ упираться до последнего солдата, не считаясь с потерями, на всех участках фронта. Именно поэтому его и назначили главкомом ВСУ. Сейчас им нужен человек, который будет упираться везде и не считаться ни с какими потерями. Видимо, Залужный не такой человек. Насильственная мобилизация идет, она будет ускоряться на Украине. Вместо артиллерийских снарядов украинцам везут 2 миллиона дронов, и Сырский будет цепляться за каждый участок фронта. Не спешите радоваться назначению Сырского», – считает Живов.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщает, что Сырский сейчас будет пытаться осуществить операцию по деблокаде гарнизона ВСУ в Авдеевке.

«Сейчас, по данным от моих источников, Сырский готовит «деблокаду» Авдеевки. Для этого он начнёт сгонять туда всё больше сил и средств, оголяя фронт на других участках. Он будет отправлять своих солдат в мясные штурмы, ради демонстрации того, что он круче Залужного, и его сюзерен Зеленский не зря на него поставил. Зеленскому, в свою очередь, нужно показать хоть какие-то успехи, чтобы выпросить больше денег у своих западных хозяев», – пишет Безсонов.