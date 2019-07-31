Опечаленный меджлисовец поставил крест на русском майдане

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Внутри России с её «репрессивным аппаратом» невозможно появление внятного оппозиционного лидера, ведь любая «правда» будет уничтожаться на корню вместе с тем, кто её высказал.

Об этом в эфире YouTube-канала «SobiNews» заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что внутри России с её репрессивным аппаратом невозможно сейчас появление такого лидера. Такой лидер будет убит, уничтожен, даже если он будет пользоваться минимальной поддержкой, известностью – за такую правду убьют, уничтожат сразу, не будет никаких предварительных игр, не будет никаких разрешённых митингов, игр даже муниципальных депутатов. Такой лидер будет просто уничтожен», – приводит доводы экстремист.

Меджлисовец заметил, что если в России есть подобные лидеры, им следует уезжать за границу и вещать оттуда, как поступил беглый Михаил Ходорковский, который, однако, оппозиционным лидером не стал из-за недостатка честности.

«Поэтому я считаю, что в данной ситуации, если такие люди и лидеры есть, они должны уезжать в целях донесения правды до людей. Да, пусть будет медленно доходить, но когда-то дойдёт. Нужно уезжать и из-за границы заниматься этой разрушительной для Рейха информационной работой, рассказывать людям о реальности жизни. Когда будет ухудшаться экономическая ситуация, всё больше людей будут верить такому лидеру, но мёртвым лидером очень трудно быть. Вряд ли мёртвый лидер кого-то выведет.

Вот Михаил Борисович Ходорковский уехал после отсидки, но, к сожалению, таким лидером он не стал. Я ему говорил, много раз мы с ним виделись, и в мае этого года в Литве. Я говорю: «Вот эта ваша тактика полуправды не сработает все-равно, она людей не заведёт никуда, она не повлияет на падение режима Путина. Уж вы имеете возможность говорить правду, Михаил Борисович, говорите».

Я думаю, что у него просто во многом убеждения совпадают империалистические с Путиным, личные убеждения, поэтому он этого не может говорить в силу того, что он будет нечестен в таком случае. Но вот честных лидеров, которые правду скажут, я не вижу. Все эти Мальцевы, фигальцевы – где они, в каком они утонули безвременьи?» – сокрушается Муждабаев.