07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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ОПЕК договорился: цены на нефть пошли вверх

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

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Сообщается, что переговоры длились несколько часов.

Согласно договоренностям, добыча нефти снизится на 1,2 млн баррелей в сутки, На этом фоне цена на Brent подскочила до $63 за баррель.

По словам аль Гадбана, из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с – на страны, не входящие в картель. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

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