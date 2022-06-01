ОПЕК рискует развалиться в случае выхода России из соглашения

Для России выход из соглашений ОПЕК+ и освобождение от квот принесет только выгоду, тогда как страны данной международной организации сильно пострадают.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте представим, что Россия выходит сегодня из соглашения ОПЕК+, при этом оставаясь страной, которая может очень и очень много производить. Для России, я могу сказать, что это плюс. Всегда, когда есть какие-то соглашения на ограничения – то тот, кто сбоку от них и у кого не связанные руки, тот всегда выигрывает. Точно так же, как когда образовался ОПЕК+, главное беспокойство было то, что этим воспользуются американцы и нарастят добычу, что они, собственно, и сделали. Соответственно, если Россия будет сбоку, а ограничения ОПЕК+ будут продолжать действовать, то у России тут возможностей побольше», – рассказал Кулагин.

Однако он добавил, что в таком случае появляется вероятность того, что начнется война всех против всех, и в конечном итоге ОПЕК распадется.

«Тут появляется очень серьезная угроза для стран ОПЕК, потому что доля рынка, которую они контролируют, существенно сократится в данном соглашении, и они за счет только себя будут вынуждены тянуть всю динамику цен. Здесь есть риск, что договориться будет куда сложнее. Тем более Россия и посредником выступала в этих договоренностях в сложной ближневосточной политике. Когда будет сложно договориться, может распасться ОПЕК, будет война всех против всех, обвал цен и проиграют все. Поэтому здесь разумно будет координировать вместе с Россией дальнейшие действия», – добавил эксперт.