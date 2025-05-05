ОПЕК+ «сбросила бомбу» на Россию в интересах США?

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Восемь стран ОПЕК+ отказались от добровольного ограничения добычи нефти и намерены увеличить ее уже в июне на 411 тысяч баррелей в сутки (б/с). Сократить добычу на 2,2 млн б/с «добровольцы» договорились еще в 2023 году, однако уже с апреля 2025 года начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели.

Главная цель решения об увеличении добычи – заставить нарушителей соглашения ОПЕК+, а это Казахстан, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты – соблюдать установленные квоты. Казахстан добывает значительно больше установленной ОПЕК квоты, которая составляла менее 1,5 млн б/с, а добыча нефти достигла отметки в 1,8 млн б/с.

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Казахский министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что его страна в первую очередь будет соблюдать национальные интересы, а только потом коллективные интересы ОПЕК+. Однако речь идет вовсе не об интересах Казахстана. Большая часть черного золота добывается действующими в стране международными нефтяными компаниями, в частности, американскими Chevron и ExxonMobil – на них приходится 70% добываемой в стране нефти. Ранее президент США Дональд Трамп просил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

Из-за решения ОПЕК+ глобальные запасы нефти могут увеличиться на 200 млн барр. в течение ближайших трех кварталов, что создает риск падения цен до 50 долл. за баррель.

«ОПЕК+ только что сбросила бомбу на рынок нефти», — заявил вице-президент норвежской компании по энергетическим исследованиям Rystad Energy Хорхе Леон.

В первую очередь может пострадать Россия, бюджет которой заложен из расчёта 69,7 доллара за баррель при курсе доллара 96 рублей. Сейчас он 81. Минфин РФ уже повысил прогноз дефицита бюджета до 1,7% ВВП.

«Нефть продолжит затяжное падение, и к июню вопрос коррекции курса рубля для бюджета уже встанет ребром. Так что тем, кто начитался новостей про «рубль – валюта убежище», рекомендую пересмотреть свой оптимизм», – мрачно прогнозирует обозреватель Сергей Мардан.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в России могут поднять налоги, а стоимость топлива на внутреннем рынке вырастет.

«Если все так и дальше пойдет, ликвидную часть ФНБ проедим за 2025 год. Если ситуация будет усугубляться, то ко второму полугодию нам придется провести секвестр бюджета, пересмотреть сроки расходов. Может быть, увеличить налоги. Может быть, придется сократить выплаты по демпферу, что приведет к росту стоимости топлива на внутреннем рынке», — заявил Юшков «Независимой газете».

Политолог Алексей Ярошенко считает, что это результат продуманных действий Трампа.

«Вот и вся механика. Без громких заголовков, без «жестких» санкций. Это и есть та «формула мира», которую обещал Трамп. Он не друг России, и никогда им не был. Его «24 часа» — это не обещание завершить конфликт, а план создать такие условия, при которых Россия будет вынуждена соглашаться на любые условия. Ставка сделана: опустить цену на нефть, ударить по бюджету, ослабить внутренние возможности — и заставить нас принимать чужие условия. Это не мирный план. Это экономическая спецоперация», – написал Ярошенко.

Эксперт по энергетике Александр Фролов считает, что на цены повлияет не физическая добыча нефти, а паника в мировых СМИ.

«Оттуда доносится громкий вой: «Аааааа, они уничтожают нефтяной рынок!!». И этот вой неизбежно отразится на нефтяных котировках больше, чем спокойные (с табличками) сообщения ОПЕК», – написал Фролов.

Эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко считает, что прогнозы делать еще рано.

«В том, что будет со спросом и предложением в реальности, довольно много неизвестных. Во-первых, летом спрос выше. Начинается driving season – люди летом ездят больше и дальше, и больше летают. Одна Саудовская Аравия для собственных нужд может потреблять на 1 MBD больше, чем зимой», – написал Вакуленко.

Действительно, авторы апокалиптических прогнозов игнорируют один парадоксальный факт: Россия находится в числе восьмерых «добровольцев» ОПЕК+, договорившихся наращивать добычу. И в июне РФ сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия – до 9,367 млн баррелей.

Возможно, ОПЕК+ «закладывается» на возможный срыв «ядерной сделки» США. Тогда Израиль пойдет на эскалацию, что приведет к взрывному росту цен на нефть