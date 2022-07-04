Операции ВСУ сводятся к отступлениям – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия выбрала для себя успешную тактику давления на ВСУ, заставляя их покидать города, чтобы избежать попадания в «котел».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Рахманина, ВС РФ буквально выбивают украинские вооруженные формирования из занятых позиций благодаря тотальному преимуществу в авиации и артиллерии.

«К большому сожалению, на сегодняшний день враг избрал тактику, которая ему приносит определенные дивиденды. Ему удается достигать результата, это ему удается огромными потерями, это ему удается достаточно медленно, он продвигается со скоростью невысокой. Я напомню, что планы корректировались уже несколько раз, потому что, например, полный захват Донецкой и Луганской области планировался сначала на конец мая, потом на конец июня. У нас уже июль на дворе, а они еще Луганскую область… полностью не вышли на админграницы, хотя большую часть территорий они контролируют», – сказал депутат.

«Они избрали для себя тактику абсолютно логичную и понятную – в общих чертах эта тактика состоит в том, что они сократили расстояние от своего авангарда и тыла, они максимально используют свое преимущество в артиллерии и авиации. Фактически все, что они могли собрать, а это, к сожалению, достаточно большое количество стволов, они собрали на очень узком участке и обеспечивают огромную плотность огня благодаря тому, что у них, в отличие от нас, фактически неограниченный боекомплект. И за счет этого огневого вала, огромного преимущества в средствах поражения, они фактически уничтожают все, что перед ними находится… К большому сожалению, у нас нет другого варианта, учитывая преимущество в средствах, которое имеет враг, – это только навязывать ему бои в обороне, максимально его истязать и при этом избегать, по возможности, окружений, чтобы не терять личный состав и вооружение, что, собственно, пока что вооруженным силам Украины удается. Понятно, что как ни печально, это связано с отступлением», – заявил Рахманин.