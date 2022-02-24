Операция «Денацификация». Предварительные выводы

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Новости Украины

Военная операция по денацификации Украины, объявленная ранним утром президентом России, проходит настолько стремительно, что наблюдатели не успевают передвигать флажки на карте и отслеживать изменения обстановки с места событий.

В данной статье мы собираемся не водить пальцем по карте, перечисляя успехи российских военных и вооружённых сил народных республик Донбасса, а проявляющиеся возможности и тенденции.

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Прежде всего следует констатировать, что «самая сильная армия Европы», потеряв инфраструктуру, штабы и базы снабжения под превентивными ударами российских «калибров», не смогла оказать обещанного сопротивления и занята «выравниванием фронта», бросая на пути бегства оружие и бронетехнику.

Россия проводит самую масштабную, самую дерзкую и молниеносную операцию за весь постсоветский период, которая в ближайшее время повлияет на миропорядок.

Невозможно не заметить, что российским военным ведомством досконально изучен и обобщён опыт войны в Сирии с нанесением высокоточных ударов по объектам противника.

Очевидно также, что против режима Зеленского сыграла развязанная против силовиков «охота на ведьм», призванная установить, кто из них больше всего виноват в сдаче Крыма без единого выстрела. Украинские военные и пограничники вспомнили любимую игру 2014 года, выходя сдаваться на российскую территорию и запрашивая у российского командования места для безопасного выхода.

Вне всякого сомнения, на решение украинских военных сложить оружие повлияли слова Путина, пообещавшего не трогать людей, давших присягу украинскому народу, а также распоряжение министра Шойгу – относиться к военнопленным с должным уважением.

По сообщению с мест, сопротивление продвигающимся российским войскам оказывают по большей части стихийные отморозки из экстренно сколоченных Зелей «войск территориальной обороны», заполучивших в лапы иностранные противотанковые гранатомёты и ПЗРК «Стингер».

Восхитительно бессилие Запада, наблюдающего, как с пылью и треском рушится тщательно подготовленное их инструкторами «по лучшим натовским стандартам» и накачанное оружием бандеровское воинство.

С утра в адрес России изрыгают проклятия политические клоуны из руководства НАТО, Канады и Великобритании, одновременно ища контактов с российским руководством. Объявленные при этом «невиданные по жестокости санкции» вызывают недоумение, а некоторые – даже одобрение граждан, вроде запрета российским богатеям на шопинг и приобретение бранзулеток в наиболее пафосных западных бутиках.

Информированные источники сообщают, что всего за несколько дней антироссийской истерии в преддверии начала денацификации Украины, страны ЕС и США приобрели у России нефти, газа, золота, никеля и другой годноты на сумму свыше $300 млн.

Спецоперация также показала – кто есть истинный друг России, а кто им только прикидывался на словах.

Чешский президент Земан, этот записной «русофил», раскрыл пасть для того, чтобы облаять Россию и предложить исключить её из «цивилизованного сообщества».

Чехия в русофобском угаре пошла дальше других, начав процедуру отзыва всех дипломатов из России и запретив посольским и консульским отделам выдавать визы российским гражданам.

Китай, комментируя событие № 1 в мире, объявил, что не считает ввод российских войск «на некоторые территории Украины» военной агрессией и тут же выслал эскадру боевых кораблей в территориальные воды Тайваня.

США сделали неуклюжую попытку вбить клин между Москвой и Пекином, распространив заявление, будто Россия, как «младший партнёр», заручилась поддержкой КНР перед началом спецоперации.

Из Пекина ответили, что Россия – государство самодостаточное, сильное, независимое, защищающее свои геополитические интересы, и в благословении «старшего брата» не нуждается.

Руководство сепаратистов из Тайваня объявило о поддержке Украины, обосновав его правом наций на самоопределение, напрочь забыв при этом право на самоопределение жителей Крыма и Донбасса. В МИД КНР тайваньским отщепенцам разъяснили, что Китай всегда считал мятежный остров своей исконной территорией и сравнение с Украиной отмёл с порога.

Тщательная проверка соцсетей показала, что ещё вчера исходившие пеной и корчившиеся в судорогах, обещая утопить Россию в крови, свидомые юродивые с утра захлопнули хлеборезку или перешли на более сдержанный тон, вроде «боже, спаси Украину!»

Интересно, что, сразу после прилёта «калибра» в Центр информационной и психологической войны под Киевом резко замолчали фейкомёты в Телеграмме и на просторах соцсетей.

Инспекция по главарям «меджлиса» также показала полное молчание. По некоторым данным, Джемилев, Чубаров и К° пакуют чемоданы и ждут посадку на спецрейс в Турцию, присланный заботливым Эрдоганом.

Кстати, об Эрдогане. Гражданин султан в середине дня включил позднее зажигание, сморозив глупость предложением «уладить российско – украинский конфликт возвратом к Минским договорённостям».

Из Турции поступает информация, что больше всех требует наказать Россию оппозиционная партия кемалистов, а Эрдоган, при всём его негодяйстве, портить налаженные отношения с Москвой не намерен.

Российская боевая группа, оседлавшая шоссе Чернигов – Киев вышла к Батурину и, судя по видео из украинских источников, высадила посадочным способом вертолётный десант в 20 км от Киева.

Зеленский выступил с запоздалым заявлением о разрыве дипотношений с Россией, но объявить войну очканул, в точности, как и «папэрэдныки». При этом, Вовочку трясло от страха почище, чем Саакашвили во время войны «080808», разве что «гэтьман» не зажёвывал страх галстуком.

Очевидцы в Одессе на камеры смартфонов зафиксировали посадку российского транспортного вертолёта чуть ли не в центре города. Из репортажей с одесского вокзала со всей неприглядной очевидностью вытекает, что из Южной Пальмиры, теряя кошёлки, побежали вчерашние хозяева жизни – рагули и рагульки.

Наибольшими темпами в глубь Украины продвигаются «войска Z» крымской группировки, названные так за характерный знак на броне кем-то из военкоров.

Войска Z продвинулись вплотную к Херсону, сжигая на пути пытающиеся брыкаться вражеские колонны бронетехники и высадили вертолётный десант на окраинах областной столицы.

С мест сообщают, что население встречает российских солдат дружелюбно, украинские силовики сжигают документы и прячутся по погребам. Там, где представители украинской полиции продолжили нести службу, происходило их общение с российскими солдатами, предлагавших не чинить им препятствий в обмен на неприкосновенность. Возражений, насколько известно, не было.

Надо сказать, что это очень важный момент, поскольку этим людям предстоит наводить порядок и отлавливать вооружённых рагулей в целях охраны общественного порядка. Как показал опыт Крыма и Донбасса 2014 года, бывшие украинские силовики к своим задачам подходят рьяно, поскольку большинству из них за долгие годы беспредела свистопляска становится поперёк горла.

Крымская группировка взяла под контроль главную водораспределительную станцию Северо-Крымского канала, перекрытую бандерами 8 лет назад и взяли целёхонькой Каховскую ГЭС.

А это значит, что вскоре на полуостров пойдёт большая днепровская вода, благодаря которой будут ликвидированы наступающие на Крым с севера солончаки и возродятся обезлюдевшие от безводья приграничные с Херсонщиной территории.

В настоящий момент по распоряжению премьера Крыма Аксёнова в Крыму начаты работы по восстановлению водоподачи по СКК.

Таким образом, вскоре будет решена трудноразрешимая задача – опреснять воду или качать артезианскую.

Спецоперация ещё не завершена, но уже можно дать уверенный прогноз: как решится судьба Украины – неизвестно. В утренней речи президента России говорится, что народу Украины будет дан исторический шанс решить свою судьбу. Так и напрашивается фраза «через референдум».

К слову, венгерские районы Закарпатской Украины уже объявили о желании провести у себя референдум о присоединении к Венгрии.

Об одном можно сказать определённо: мы присутствуем при историческом событии – демонтаже уродливого и крайне опасного проекта «Украина-не-Россия», выросшего гигантской поганкой на обломках СССР стараниями Запада и украинских постсоветских «элиток» под идейным контролем недобитых бандеровцев.

В общем, как любил говаривать один недалёкий политический деятель, просчёты которого сегодня вынуждена исправлять Россия, «процесс пошёл!»