Операция «Дети»: сыновья влиятельных россиян попадают под арест на Западе

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Сын губернатора Красноярского края Артём Усс арестован в Италии.

Об этом сообщает минюст Соединённых Штатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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США предъявили пяти гражданам РФ и двум венесуэльским нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Двое россиян уже арестованы в ФРГ. США направят запросы об экстрадиции всех троих. В Италию материалы дела поступят в течение 1,5 месяца.

США подозревают Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае. Согласно обвинительному заключению подозреваемые «неоднократно» покупали нефть у PDVSA и поставляли ее публично российской алюминиевой компании, контролируемой российским миллиардером и промышленником. Речь идет о компании РУСАЛ и Олеге Дерипаске.

«Респект и уважуха губернатору Красноярского края Александру Уссу, воспитавшему сына-патриота, Артему Уссу, не испугавшемуся оказаться на международной финансово-экономической передовой, хотя он мог спрятаться за спиной влиятельного папика, как это сделали многие сынки, и Олегу Дерипаске, олигарху-вдохновителю и помощнику в делах, за которые Артем ныне экстрадируется в Штаты», – написал в своем ТГ-канале экономист Никита Кричевский.

Дело Артема Усса уже поступило на рассмотрение суда Восточного округа Нью-Йорка. США будут требовать конфискации собственности фигурантов. В случае признания россиян виновными им грозит до 30 лет тюремного заключения.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», – написал Усс-старший в своем ТГ-канале.

Либеральный политолог-иноагент Екатерин Шульман обращает внимание на «странности» – одновременный арест в двух разных странах взрослых сыновей двух высокопоставленных россиян. Вчера полиция Норвегии арестовала 47-летнего сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина . Его обвиняют в управлении дроном на Шпицбергене. Суд заключил его под стражу на две недели. Андрей Якунин проживает с семьей в Лондоне. Имеет российское и британское гражданство.

Известно, что генпрокуратура США специально создала группу KleptoCapture, чтобы отслеживать и арестовывать россиян по всему миру.

«Западный проект «Дети». Он подразумевает поиск родственников, и в первую очередь детей, которые обосновались на Западе, высших чиновников России и аресты их. Для чего? Шантажировать и заставлять влиять на СВО и внутриполитическую ситуацию в России. Что-то мы узнаём, что-то нет (если это касается самых известных чиновников страны). Но западники специально дают такие утечки, чтобы вызывать страх среди элиты России», – написал политолог Марат Баширов.

Он выразил уверенность, что Артема Усса обменяют. Предполагается, что США взяли его в заложники для возможного торга в обмене на баскетболистку Бритни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.