«Операция ещё не началась, но летом хочу в Крым на море» – Зеленский

Президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие вне зависимости от того, будет ли украинское вторжение в Крым или не будет.

Об этом в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама операция еще не началась (по захвату Крыма – ред.). Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей – это очень важно. В нашем внутреннем желании. И это очень важно. В крепости граждан, в единстве по отношению к этому. Не просто на словах «Крым – это Украина», этого мало. Нужно быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Поэтому отвоевание всегда начинается с общества, с желанием и готовностью. Поэтому я считаю, что начало есть», – заявил Зеленский.

Он отметил, что очень хочет, чтобы его первое купание в море после войны было в именно в Крыму.

«Хочу. Я люблю Крым. Я был там много раз, много лет подряд. Я там был, очень любил Крым, моя жена. Поэтому я с удовольствием приеду в наш украинский деоккупированный Крым на море. Я хочу», – отметил президент Украины.

При этом он отмахнулся от угрозы применения Россией ядерного оружия.

«Если Путин решил применять в какой-то момент ядерное оружие, это не зависит от того, хочет Зеленский назад забрать наш Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Тут вопрос не в море. Вопрос не в этом. Это не связано с нашими шагами», – заверил Зеленский.

Он пожаловался, напомнив, как Путин обещал не нападать, лишь годами требовал соблюдать «Минские соглашения» и договариваться по Донбассу, а потом ни с того ни сего вторгся на Украину.

«Путин, если он хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель, всем, что не будет полномасштабного вторжения на Украину: «Передайте Зеленскому, передайте США. Не будет. Я просто хочу, чтобы мы договорились о Донбассе, о «Минске». Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они», – сказал Зеленский, который перед избранием на пост президента обещал сделать все возможное для наступления мира.