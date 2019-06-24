Операция «Ликвидация»: на Украине станет меньше министерств

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения, сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает корреспондент ПолитНавигатора..

«Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей», — сказал он в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, сообщает пресс-служба АП.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенность вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

«У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми… четыре из них сказали: «Ликвидируй!», — сказал Гончарук.