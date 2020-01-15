15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Операция «Маскировка»: в Киеве раскрыли «зловещий план» Путина

Многочисленные учения ВС РФ близ границ Украины и возросшая активность «агентов Кремля» в Киеве означает, что Москва готовит новую фазу ползучей интервенции в «незалежную» – под кодовым названием «Маскировка».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле путинская Россия готовит новую фазу интервенции против Украины, мы это видим невооруженным глазом.

И дело не только в том, что периодически происходят военные учения, манёвры, перемещение военной техники, подразделений ВС РФ вдоль восточной границы Украины.

Мы видим это по возросшей активности России внутри Украины – активизация агентуры, всевозможных лобби, особенно заслуживает внимания попытка показать восстановление определённого сотрудничества под видом экономических схем, мол, «Ничего лишнего, кроме бизнеса», – тревожится Гончар.

Эксперт возмутился тем, что многие европейские страны налаживают сотрудничество с Россией, что затрудняет возвращение Донбасса под контроль Киева.

«Это у многих в Европе вызывает восторг – у тех, кто хочет сотрудничать с Россией, строить трубы, покупать и продавать газ, они расценивают это как фактор того, что конфликтующие стороны начинают сотрудничество, и это якобы будет позитивно в дальнейшем.

Но, на самом деле, Россия просто проводит операцию, которая распространённо называется «Маскировка». И мы не можем это игнорировать, поскольку тогда наши планы по реинтеграции просто повиснут в воздухе», – паникует русофоб.

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