Операция Минстеця по «разгибридизации» Донбасса

29.04.2019, Киев , Александр Ростовцев

Правящая «элитка» Украины, пришедшая к власти в конце февраля 2014 года, до оторопи напоминает сошедших со страниц и оживших персонажей оруэлловской антиутопии «1984». И это мнение ни в коей мере не должно расцениваться, как фигура речи или литературная гипербола.

Любой внимательный читатель знаменитого романа Оруэлла наверняка помнит Министерство Правды Ангсоца, постоянно занимавшееся переписыванием истории, включая новейшую, руководствуясь принципом «Кто управляет прошлым – тот управляет будущим».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Геббельсята из Минстеця при посильной помощи родственных ведомств также взялись исказить до неузнаваемости ряд крайне неприятных для бандеровцев событий последних пяти лет на «европейского шляху».

Так, события 26 февраля 2014 года, произошедшие на пятачке у здания Верховного Совета Крыма, вылившиеся в столкновения крымчан, вставших на защиту крымской автономии от «аскеров» и понаехавших боевиков майданных сотен, уже трактуется геббельсятами, как «сопротивление крымчан, вышедших на защиту целостности и суверенитета Украины, засланным из Севастополя агентами разведки Черноморского флота».

Подделка тупая, топорная, но перед Минстецем поставлена задача, выделены деньги, в следствие чего пропагандистский сфинктер обязан трудиться ради ваяния новых «шедевров».

24 апреля в пресс-центре Укринформ Минстець собрал группу чучельников, работавших над бандеровской версией апрельских событий 2014 года в Донбассе, также выдавая их за «гражданское сопротивление российской оккупации».

Сходняк почтили присутствием каратели, лишенцы и коллаборационисты, сервированные под «носителей обжигающей правды». «Носители» с ходу взялись натягивать штопаную резину на глобус Украины, бормоча мантры о «российской агрессии» с погружением в «исторические экскурсы» – «Донбасс – цэ исконно-посконная земля Украины, ибо до «голодомора» её населяли одни только щирые укры, а после «голодомора» опустевшие земли заполонили нахальные понаехи из-за Урала».

Основной месседж сходняка: «Донбасс должен быть разгибридизирован!»

В ходе пресс-конференции Джапарова с горечью поведала, что в 2019 году бюджет Минстеця будет урезан втрое, так что «формировать качественный контент будет крайне сложно. В условиях ограниченных ресурсов выигрывать информационную войну крайне трудно». На фоне уже нагромождённых гор тупейшего шлака балаболками Минстеця, можно только представить, каким хламом будет «некачественный контент».

Впрочем, унылость «качественного контента» объяснил представитель Института нацпамяти Коретников: по его словам, в украинских «научных центрах» нет хороших аналитиков. Дескать, «даже лучшая украинская аналитика по событиям в Донбассе плоха уже тем, что основана на российской дезинформации».

По мнению присутствовавших на сходке «экспертов», Россия давно начала «гибридную войну по отделению Донбасса», инициируя вбросы в украинские СМИ о пророссийском Донбассе, одновременно ошарашивая обывателями пропагандой ненависти о «рабах и морлоках шахтёрского края».

По-видимому, выплески гноя в украинской блогосфере, регулярно фиксируемые и до 2014 года, с нескрываемой людоедской радостью по погибшим в забое шахтёрам и пожеланиями «всем там сгинуть вместе с жёнами и выродками» – это «гибридная война России» и «действия русских хакеров».

Бывшая телефонистка Цыбулько поведала публике заготовленную «историю» о формировании карбата «Донбасс». Дескать, «во всём виноваты донецкие «ватники», убившие 13 марта майданного активиста Дмытра Чернявського».

В чём тут мякотка: Чернявский стал типичной «сакральной жертвой» бандеровцев для оправдания столь обожаемого ими насилия, поскольку добиться повиновения от сторонников антимайдана в Донецке и области через митинговщину и привлечение рагулей из «поездов дружбы» у них не получилось – перевес был не на их сторне. На следующий день местные майдауны начали вооружаться, беря пример с западенских «побратимов», беспрепятственно курочивших арсеналы близлежащих частей МВД и ВСУ. Очень удобная отмазка.

По сути, узколобая Цыбулько призналась, что рагульская прослойка Донбасса была готова убивать своих земляков, не желавших признавать киевских самозванцев, но ещё не взявшихся за оружие.

Особенно жалобно из пасти «телефонистки» прозвучало желание выдать вступление горстки донбасских коллаборационистов в карательный батальон за «народный порыв спасти Украину». История карбата «Донбасс» – это отдельная тема. Удивительно другое: умение бандеровских политручков сесть в лужу на голом месте, выбрав для героизации батальон, набранный из отъявленных негодяев с мерзавцами и аферистом Семенченко во главе.

Достаточно вспомнить, что журналисты Reuters, Associated Press, СМИ Дании, Нидерландов, Латвии и других стран, неоднократно и на фактическом материале обвиняли карателей из батальона «Донбасс» в мародёрстве и зверствах по отношению к пленным и мирным жителям, а в одном из отчётов управления верховного комиссара ООН говорилось о неоднократном похищении людей и даже о групповом изнасиловании умственно отсталого инвалида упырями из «Донбасса» и «Азова».

Впрочем, брехала бывшая «активистка» Цыбулько, как дышала. Например, оказание медицинской помощи раненному под Карловкой боевику «Донбасса» в клинике Донецка, уже официальной столице ДНР, рагулька назвала «помощью украинского сопротивления», напрочь «забыв», что врачи воюющих республик лечили всех, кому требовалась медицинская помощь – не различая своих и чужих, как того требует клятва Гиппократа. Сука, в общем.

С огромным унынием присутствующие вспоминали «последнюю мирную акцию донецкого сопротивления», состоявшуюся 28 апреля 2014 года в Донбассе. СМИ, подконтрольные Турчку и Кролику, в тот период по всей Украине разгоняли движняк «Путин, нас не надо защищать!», уделяя особое внимание Юго-Востоку. Можно освежить память и найти видео, на которых хор прикормленных рыл «одесских джентльменов», «маски-шоу» и их авторов (не считая анонимной шелупони) в один голос гундосил: «Владимир Владимирович, не надо нас защищать!»

Понять хунтарей и их подпевал можно. Крым уже ушёл, в Донбассе готовились к референдуму о государственном суверенитете, власть в будущих республиках стахановскими темпами переходила к восставшим, и ни у кого не было сомнений, чем это всё закончится. Тот самый всплеск «свидомости» в Донецке, Луганске и других городах, был последним всхлипом майдаунов под управлением киевских кукловодов хоть как-то повлиять на ситуацию привычными им методами: заглушить и переорать оппонентов, добив сомневающихся выносом духоподъёмной жовто-блакитной портянки рекордных размеров.

Если на кого-то и подействовала эта наглядная агитация, то ненадолго. Референдум 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях проходил под впечатлением устроенной бандеровцами бойни в Одессе 2 мая и «кровавого воскресенья» в Мариуполе на 9 мая.

Почему пропагандоны Минстеця на последних крохах «нормального финансирования» взялись кромсать именно апрельские события 2014 года в Донецкой и Луганской областях? Да потому что именно в тот период хунта и нацики сделали всё, чтобы потерять Донбасс для Украины, развязав войну в ответ на вменяемые призывы к проведению федерализации и прекращению травли русского языка, культуры и общей истории.

Вот ключевые события апреля 2014 года, определившие ход дальнейших событий:

7 апреля в зале заседаний Донецкой ОГА была провозглашена Донецкая Народная Республика (ДНР). В этот же день «и.о. президента Украины» (не предусмотренная никакими законами Украины должность), или попросту узурпатор Турчинов создает антикризисный штаб и заявляет о «проведении антитеррористических мероприятий против всех взявших в руки оружие». Угроза не касалась спешно вооружавшихся укронациков.

Рота винницкого ментовского спецназа, вооруженная автоматами и пулеметами, утром 8 апреля отбила здание Харьковской ОГА, захваченную восставшими. Арестовано и брошено в изолятор СБУ более 700 человек. На подавление восстаний в Луганске и Донецке сил у захвативших власть в Киеве не нашлось. Повстанцы Донецка и Луганска, в отличие от харьковчан, не повелись на обещания местных коллаборационистов из «регионалов» «всё уладить миром» и заверения СБУ «сохранять нейтралитет». В ДНР и ЛНР народ начал вооружаться и формировать отряды ополчения.

8 – 13 апреля в городах и поселках Донбасса проходят десятки гражданских акций против вооруженного переворота и захвативших власть пробандеровских националистов, за федерализацию и союз с Россией. В течение нескольких дней Киев теряет контроль над городами Краснодон, Красный Луч, Торез, Макеевка, Горловка, Краматорск и множество населенных пунктов помельче. Части ВСУ в происходящее не вмешиваются, занимая нейтральную позицию, милиция практически повсеместно открыто поддерживает местное население.

13 апреля в Киеве СНБО принимает решение о начале «антитеррористической операции» (АТО). Узурпировавший полномочия президента Турчинов отдает приказ использовать ВСУ в подавлении протестов, носивших до этого мирный характер.

Вопреки действующему законодательству вместо подразделений МВД и СБУ по борьбе с терроризмом против сторонников федерализации применяют тяжёлое вооружение, системы залпового огня, авиацию и баллистические ракеты.

14 апреля «и.о. президента» Турчинов издаёт указ о начале проведения «АТО» на основании решения СНБО Украины.

15 апреля руководство ДНР заявляет о непризнании киевского режима и сообщает, что «Образование Донецкой Народной Республики – это объективная реальность, необходимость в которой возникла вследствие полной потери государственности Украины после антиконституционного переворота и с целью защиты конституционных прав и свобод граждан, проживающих на её территории».

16 апреля в Краматорске, брошенные на подавление Славянска десантники 25-й бригады, перешли на сторону восставших. Вместе с 6 единицами бронетехники, включая ставшую знаменитой при обороне Славянска десантную самоходку «Нону». Эти шесть единиц бронетехники стали первыми бронетанковыми силы будущей армии ДНР.

Утратив надежды вернуть Донбасс угрозами, митинговщиной и прочими майданными методами, кровавый пастор и его подручные перешли к провокациям с убийствами военных и мирных жителей с целью преодоления ВСУ «крымского синдрома». От ВСУ, МВД и СБУ требовалось беспрекословно выполнять любые, даже преступные, приказы. Исполнителями провокаций, пыток, убийств и похищений людей стали украинские неонацисты, главным образом отморозки «Правого сектора».

Болтовня о «гибридной агрессии России» – не более чем неуклюжая попытка переложить вину за войну в Донбассе с больной головы на здоровую, выгораживая истинных виновников длящейся до сих пор трагедии. И не забудем, что больше всех суетится вор, на котором шапка горит…