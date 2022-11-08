Операция «Мобилизация»: на Украине экономику поставили под ружье. Пора это сделать и в России

Новости Украины

Вчера топ-новостью Украины стало решение о национализации пяти стратегических промышленных и энергетических активов крупнейших олигархических групп Незалежной. В список попали «Укрнафта» (42% владеет Игорь Коломойский), «Укртатнафта» (60% у Коломойского и его партнера по группе «Приват» Геннадия Боголюбова), «АвтоКраз» (Константин Жеваго), «Мотор Сич» (находящийся сейчас под арестом по обвинению в госизмене Вячеслав Богуслаев), «Запорожтрансформатор» (российско-украинский олигарх Константин Григоришин) и ряд других.

Как заявил секретарь СНБО Украины Данилов, национализированные активы получили статус военного имущества и переданы под управление Минобороны Украины. По словам премьера Шмыгаля, отчужденные предприятия будут обеспечивать оборонные потребности Украины:

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«Предприятия стратегически важные, поставляют продукцию, которая критически необходима для потребностей нашей армии. Те, кто работает, продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства. Те, которые не работали на сегодняшний день, работа их будет восстановлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе».

Политическую ответственность за этот шаг Зеленский разделил со своим ближайшим окружением, оформив его как решение Ставки Верховного Главнокомандующего. Юридической базой стали закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» и ряд приказов верховного главнокомандующего ВСУ.

Непосредственным исполнителем стала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, принявшая решение о принудительном списании акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Однако есть важный нюанс. После отмены военного положения – в течение одного следующего бюджетного периода – акции национализированных предприятий могут быть возвращены их собственникам. Как следует из попавшего в СМИ документа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за такое принудительное отчуждение собственникам полагается компенсация от государства. В условиях военного или чрезвычайного времени она осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов.

Иначе говоря, перед нами не классическая национализация, когда частную собственность принудительно забирают у капиталистов с выкупом или без него и превращают в государственную либо в общенародную. В украинском случае речь идет, скорее, о такой хитрой форме взятия стратегических активов во временное внешнее госуправление без фактической смены формы собственности.

Это обстоятельство сразу же дало основания для критики со стороны. Так, бывший украинский нардеп Олег Царев срывает покровы, рассказывая об интересе Игоря Коломойского, чьи уши, по мнению Царева, торчат за этой схемой.

«На национализированных предприятиях остаётся менеджмент, который, без сомнения, будет работать в интересах своего бывшего нанимателя. Таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки. Чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела уж сильно очевидной, в перечень включили ещё ряд предприятий. Точно знаю, что гешефт с этой операции получит и Коломойский, и Ермак и, естественно, не в накладе останется Зеленский. Предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака. Ловкость рук и никакого мошенничества!» – считает Царев.

Похожую мысль развивает и живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий:

«Национализированные» предприятия Коломойского, терпящие колоссальные убытки, будут содержаться за счет украинского и европейского бюджетов. Убытки будут покрываться государственными средствами. А потом, когда все наладится, предприятия будут возвращены владельцу. Это потрясающе гениальный в своей простоте и наглости план ограбления страны».

И тут нужно сказать вот что. В двух вышеприведенных цитатах особенности схемы подмечены верно, однако оба лидера мнений при этом смотрят совсем не туда, куда следовало бы. Все эти аргументы имели бы ценность, если бы мы действительно обсуждали способы и пути реальной национализации – какой из них правильнее. Однако суть произошедшего немного в другом.

Она не в том, какая именно их бюрократических группировок сядет «на потоки» и кто приватизирует менеджмент внешнего госуправления. Ежу понятно, что при капитализме кто-то все равно будет богатеть и стричь купоны, пускай и на оборонных заказах. Куда важнее сам прецедент. Фактически на Украине сделали важный шаг к тому, что называется мобилизационной экономикой военного времени.

Суть ее – в предельной централизации имеющихся в стране ресурсов для максимально эффективного их использования в интересах обороны. Таким образом, из уравнения выбрасываются ненужные переменные в виде неаффилированных с государством интересов частных лиц и корпораций, и из множества карманов временно создается один. К которому прилагается также один орган, наделенный политической волей принимать решения относительно работы попавших в жернова мобилизации активов.

Уверен, что это решение не только обогатит кого-то из окружения Зеленского и/или Коломойского, но еще и позитивно скажется на управляемости экономикой Незалежной в военный период, на снабжении ВСУ, на многих других вопросах. И мы это ощутим по изменению ситуации на фронте.

По сути украинцы сейчас сделали первый шаг к тому, что давным-давно должна была сделать Россия, где много месяцев подряд идут дискуссии и раздаются призывы о необходимости мобилизации экономики, да только в плоскость реального дела и реальных управленческих решений так ничего и не доходит.

По факту продолжается неуместная и ненужная в венное время ведомственная конкуренция, каждое местничество тянет одеяло на себя, принятие важных для фронта решений стопорится в аппарате на уровне множества согласований, что еще как-то можно скрепя зубами терпеть в мирное время, но что недопустимо сейчас.

Понятно, что скажут критики. Что, с оглядкой на преследующие российское Минобороны в последнее время проблемы, провалы и вскрывшиеся недостатки в управлении, ему только передачи в управление стратегических промышленных активов не хватает для полного счастья. Примерно как в том анекдоте: «И вы еще хотели этим людям репрессии поручить».

Однако это тот случай, когда «ехать» все же важнее «шашечек». Пускай не Минобороны, а недавно созданный Специальный координационный совет при президенте или любой другой уполномоченный коллективный – но главное – один-единственный носитель политико-управленческой воли по направлению СВО.

Управление экономикой должно быть на время войны сосредоточено в одних руках, и руки эти должны быть именно государственными. Без решения этой задачи армия по прежнему будет действовать сама по себе, а промышленность и гражданская бюрократия – сами по себе и в рамках совершенно не пересекающихся логик.

Независимо от чьих-то фантастических планов скорого замирения с Украиной и «заморозки» военных действий, исходить следует из того, что война – это надолго. И война требует совсем иной системы координат. Враг это уже понял. Пора понять и в России.