14.03.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Операция «Му» Или новые приключения майданутого Шурика Ройтбурда

Молодой человек, вы знаете – я таки иногда горжусь своим городом даже в наше малопристойное время. Недавно мы не «сдали» памятник Екатерине Великой и основателям Одессы, который так хотели уничтожить все эти приблудные «одэсьцы-коцюбиевцы», ненавидящие все, что касается настоящей истории Одессы и Новороссии, неразрывно связанной с Россией. Даже нынешний украинский суд не посмел пойти против мнения большинства настоящих патриотов нашего города, и оставил решение судьбы монумента на усмотрение горсовета. А тот – однозначно против!

А сегодня наш облслвет большинством голосов «прокатил» кандидатуру художника Александра Ройтбурда на должность директора Одесского художественного музея. Заметим, несмотря на мощное давление киевской верхушки и громкие вопли майданутой шоблы! Но, в чем же здесь цимес? – А вы только послушайте!

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Мосье Ройтбурд – фигура достаточно известная в арт-мире Украины. Еще бы, с середины 80-х годов прошлого века и до наших дней он заслужил репутацию самого скандального и «самого продающегося» – во всех смыслах, художника Одессы и Украины. Деловитый и напрочь лишенный стыда, этот концептуалист и авангардист, прозванный в городе «резиновым Шуриком» всегда обожал эпатировать почтеннейшую публику, умело паразитируя на модном и низменном. Главное – чтобы о нем побольше и погромче говорили. Хоть матом, коим он и сам отнюдь не гнушается, ухитрившись передать его своим весьма шершавым «живописным языком», изображая непотребное и похабное во всей грязи и гнуси.

Его стремление к геростратовой славе любой ценой особенно мерзко проявилось во время пресловутой «революции достоинства». Еще бы, ведь «преступный режим» посмел посягнуть на самое святое для него и ему подобных – право грантоедов получать деньги от закордонных «папиков»! Ройтбурду ли, кормившемуся годами на почти бесконтрольных средствах фонда Сороса, филиал которого он возглавлял в Одессе, было смириться с таким «беспределом»! И – Шурик стал рьяным адептом секты свидетелей майдана, сразу после трагедии 2-го мая 2014 в одесском Доме профсоюзов в прямом эфире заявившим, что погромщиками все было сделано правильно, и среди жертв вообще не было одесситов – одни приезжие! И от этой явной лжи он не отрекся и по сию пору.

А в декабре прошлого года – набрался наглости подать свою кандидатуру на пост директора нашего Художественного музея. Причем, по своему обыкновению, нарушив все нормы элементарной порядочности. Ведь конкурс был объявлен в связи с тем, что заканчивался формальный срок контракта тогдашнего директора Виталия Абрамова. Профессионального искусствоведа с мировым именем, прослужившего в музее сорок лет, прошедшего путь от рядового сотрудника до директора. К тому же, старого приятеля самого Ройтбурда. В последнем интервью он, извиваясь как уж на сковородке, пытался оправдаться – дескать, я же не знал, что Абрамов собирается баллотироваться на СВОЙ же пост, он же болеет. А потом я с ним мирно поговорил. И – все-таки, вопреки совести пошел на конкурс и выиграл его. Ведь состав комиссии был столь лихо сколочен его сторонниками из числа чиновников от культуры, что большинство было обеспечено изначально. Но проголосовали за «художника-новатора» вопреки ожиданиям всего пять человек из девяти. Уж больно голословно-утопическая программа Шурика напоминала посулы Остапа Бендера насчет Нью-Васюков. Дескать, догоним и перегоним, шапками закидаем! И вообще, у меня весь киевский истеблишмент в кармане. Я все двери там ногами открываю!

Да и явное пренебрежение к базовой коллекции музея, где хранятся шедевры прежде всего русской реалистической живописи прошлых веков и ее одесской ветви – Южнорусской школы, не могло не вызвать больших сомнений. А уж обмолвка о том, что кое-что можно и продать – оттолкнула от него даже людей, напрочь политически не оппозиционных, но знающих, сколь ценно и неповторимо собрание музея. И отдавать его в руки наглого дилетанта будет просто преступно.

К тому же, еще на конкурсном этапе ему задавали элементарные вопросы люди, знающие его десятилетиями. К примеру, былой друг-приятель Ройтбурда, верный товарищ Абрамова. Почетный гражданин Одессы, историк, краевед и писатель Олег Губарь. « – А как же ты, Шурик, не имея ни одного дня казенной службы, собираешься стать государственным чиновником?! Ведь нужно же каждый день ходить на работу. Да и уметь управлять большим коллективом, и административной рутиной заниматься. Ты же всю жизнь позиционировал себя как вольный художник! Да и большую часть времени живешь в Киеве». Ответы Ройтбурда были невнятны и расплывчаты. Дескать, моя одесская квартира недалеко от музея. Теперь буду больше времени проводить здесь. А клака, приведенная им на конкурс устроила громкую истерику с оскорблениями и воплями в адрес противников «гения», озвученными известной своими эскападами Уты Кильтер –одесского искусствоведа печально-агрессивного образа.

Но уж больно вопиющей и очевидной была некомпетентность как управленца новоизбранного директора. А посему, очень многие из депутатов облсовета, с некоторыми из которых я общался, решили противостоять назначению явно неподходящего человека. Ведь утверждать его должен был местный «парламент», и его депутатов вовсе не устраивала перспектива разграбления музея. Никакой политики. Просто достояние города и страны необходимо сберечь.

И – уже на недавней комиссии по культуре, во многом, благодаря усилиям депутата от Оппоблока Виталия Саутенкова, Ройтбурда не утвердили. И не потому, что он порнограф и «майданутый» на всю голову. А потому, что были оглашены факты возмутительных злоупотреблений Ройтбурдом финансовыми средствами спонсоров, как во времена его «соросовской аферы», так и позже, когда он распоряжался деньгами фонда Пинчука, предназначенными для закупки работ молодых художников Одессы. И вел двойную бухгалтерию, порой покупая через вторые-третьи руки собственные «шедевры». Все это было описано его былым товарищем, художником Леонидом Войцеховым в книге «Проекты», которую Ройтбурд всеми силами пытался изъять из продажи, буквально шантажируя и автора, своего недавнего соратника по борьбе за «свободное искусство», и издателей. Но – все тайное становится явным. Явным, как и полная некомпетентность живописца-афериста в качестве государственного служащего и руководителя музея.

И, пошла писать губерния! «Культурная общественность» майданно-киевского разлива подняла волну петиций и деклараций в стиле «великий маэстро, равный Босху (!!!) должен возглавит музей!» Были пущены в ход все рычаги политического и административного давления на общественное мнение и депутатские корпус. И, воспользовавшись формальной лазейкой в законодательстве, кандидатуру Шурика таки утвердили на комиссии по государственному имуществу, допустив к голосованию на нынешней сессии.

Но депутаты забаллотировали скандального и нечистого на руку художника. Вопреки прочувствованному выступлению губернатора Максима Степанова, говорившего о том, что «менеджера с мировым именем» необходимо утвердить и назначить, за него проголосовало всего 28 человек при необходимом минимуме в 44.

И возникает закономерный вопрос: почему же так явно и неприкрыто киевская верхушка и ее прихлебатели пытались навязать городу на пост директора храма искусства субъекта не только некомпетентного, но и с весьма скользкой, насквозь гнилой репутацией? Кто-то полагает, что речь идее всего лишь о желании все учреждения культуры отдать в руки сторонников хунты. Однако, нам кажется более реальным иная причина. Ведь собрание музея – это не только огромные художественные, но и материальные ценности. А полотна Айвазовского, Врубеля и прочих корифеев оцениваются в миллионы долларов. И, в отличие от ройтбурдовских поделок – ценность их с годами только увеличивается. И весьма вероятно то, что они уже распределены среди «меценатов» из высшего эшелона Киева. А меркантильный и абсолютно беспринципный Ройтбурд услужливо и охотно, под видом «смены музейной концепции и ее модернизации», поможет им осесть в коллекциях нынешних правителей и их закордонных покровителей. Под видом продажи «неактуального», а то и замены подлинников копиями.

И вовсе не случайно сегодня нардеп-ренегат Алексей Гончаренко призвал губернатора Степанова волевым решением назначить напрочь дискредитированного Ройтбурда и.о. директора музея. Дескать, цель оправдывает средства! Знаем мы их цели – окончательное разграбление и Одессы, и всей страны. А потому, рано радоваться, хотя повод и есть. Борьба за музей, достояние и славу Одессы, еще не окончена. Все еще впереди. Ведь алчность и наглость нынешнего режима пределов не имеет!