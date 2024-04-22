Операция «Перехват» под Одессой: убийц из ВСУ рядят в «русских шпионов»

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Пока Одесскую область бомбили несколько суток, а осколки «геройски» сбитых ракет «за старовинною українською традицією» падали на жилые дома, люди в камуфляжах сами прекрасно справлялись с поставленной задачей, убивая друг друга. А обыватель пристально следил за операцией «Перехват».

Да, если промониторить ленты украинских новостей, в частности криминальных, то именно люди в форме войдут в те самые 90 процентов преступников. Размах широк — от нашумевшего убийства подростка в киевском фуникулере, которого вояка лишил жизни за то, что он показался ему не похожим на украинского патриота, до совсем уже каждодневной бытовухи вроде подрыва гранат в общественных местах.

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И вот, наконец, взялись друг за друга…

Все началось 20 апреля с объявления из всех утюгов:

«Полиция разыскивает двух мужчин, которые расстреляли полицейских в Винницкой области. От полученных травм 20-летний правоохранитель погиб, его напарник получил ранения».

На прилагаемом фото были изображены 26-летний Виталий Василаке и его отец 51-летний Валерий Василаке, оба офицеры и служащие военных частей Одесской области.

«Мы окажем максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского», — неожиданно заявили в командовании Сухопутных войск, даже не отнекиваясь, как обычно.

А дело было примерно так. Полицейские, во время комендантского часа, остановили для проверки принадлежащий воякам автомобиль, а когда попросили показать документы и открыть багажник, со стороны семейной четы последовали выстрелы — 20-летний патрульный погиб на месте, другой был госпитализирован с огнестрельным ранением и черепно-мозговой травмой. Собственно, еще непонятно, выживет или нет.

Нападавшие сразу скрылись, но их стали оперативно искать, преследуя буквально по пятам и выкладывая в Интернет фото с камер видеонаблюдения по пути следования — с заправок, магазинов и т. п. Обычно так никогда не делают — ВСУшники неприкосновенны.

Следы и правда привели в Одесскую область.

«Злоумышленники прятались в заброшенном здании. Они намеревались выехать за границу. Задержанные рассказали, что открыли огонь по полицейским из-за того, что перевозили в автомобиле боевые гранаты», — сообщили в региональном управлении полиции.

Там же уточнили, что количество гранат исчислялось промышленными масштабами, а, помимо них, багажник был набит и другим оружием.

С 14-го года история, в общем, не совсем новая. Хотя вот свои в своих пока еще не стреляли.

Но, знаете, что в ней самое интересное? А то, что по факту убийства патрульного воякам вменяется не статья «Убийство», а… «Покушение на убийство». Всего лишь.

Зато полицейские браво сообщают о том, что «сейчас фигурантов проверяют на причастность к работе диверсионно-разведывательных групп РФ».

Я даже не сомневаюсь, что и в «правильном ключе» проверят. Постфактум.

Одно только смущает…

Дело в том, что когда на Украине задерживают очередных террористов, убийц, отморозков, маньяков, то… как правило, прямо на месте задержания (даже если это не «малина», а улица) у них в карманах находят потешные расписки для ФСБ, русские сувенирные флажки, Георгиевские ленты, «страшные» переписки из смартфонов с кем-то из России примерного содержания «Как дела?». «А у тебя?». «А у нас сегодня кошка родила вчера котят».

Тут же ничего, понимаете?

Просто трудно признать, что ВСУ — это или мясо, или вот как упомянутые отец с сыном — убийцы, беспредельщики, бандиты и торговцы оружием. Да полноте, уже всем очевидно.