Операция по освобождению ДНР: ВСУ сдаются в плен

24.02.2022  19:14 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

В сети появились кадры, на которых 14 военнослужащих ВСУ сдаются в плен освободителям ДНР.

Видео опубликовали военкоры и российские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети появились кадры, на которых 14 военнослужащих ВСУ сдаются в плен освободителям ДНР....

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Отмечается, что в ходе боестолкновений войска ДНР уже прорвались к Волновахе, 14 солдат ВСУ сдали оружие. При этом, по данным RT, после взятия у пленных подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все задержанные будут отпущены к своим семьям.

Также фотофакт опубликовал тг-канал «wargonzo» . В то же время в Народной милиции ДНР сообщили, что пленных 15. При этом они не просто сдались, а перешли на сторону защитников Донбасса.

«Операция по освобождению временно подконтрольных Киеву территорий в самом разгаре. Добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону ДНР», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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