«Операция «Труба» под Суджей уникальна» – экс-глава израильской спецслужбы

Прорыв через трубу под Суджей диверсионно-штурмового отряда ВС РФ – это уникальный случай в современной подземной войне.

Об этом на канале «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, эта операция и по замыслу, и по исполнению, и по трудности – самая трудная операция такого типа, которая когда-то где-то происходила. То, что война уходит под землю, это было ясно и на нашем участке, но такого рода операцию никто никогда не проводил. По дерзости, по замыслу, по исполнению, по мужеству и выносливости солдат и по организованности – тут все суперлативы будут недостаточны.

Подземная война в наибольшей степени была использована во Вьетнаме, когда Вьетконг и Северный Вьетнам пользовались подземными проходами, когда они появлялись на территории Южного Вьетнама в тылу у американских войск, это действительно было очень и очень эффективно. Но тогда были другие условия, такой операции тогда тоже не было. Была сложность также в том, что была высокая вероятность отравления газами, а с другой стороны, это должно было быть настолько тихо и незаметно, чтобы никто не обнаружил», – сказал Кедми.