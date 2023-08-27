Операция «Убить Зеленского»

Спустя полтора года войны на Украине, которую эксперты, не сговариваясь, называют самым крупным военным конфликтом в Европе со времен окончания 2МВ, поменялась не только тональность западной прессы в освещении украинских перспектив – на смену радужным ожиданиям приходит скепсис и непонимание, что делать дальше с отработанной территорией, откуда массово бегут люди.

Потихоньку меняются и акценты относительно персональных перспектив самого главного коверного этого кровавого цирка – волей случая и 73% обманутых в своих ожиданиях украинских избирателей исполняющего обязанности президента Украины. Вспомним – ведь потакая непомерному эго именно этого человека Украину бросили в топку горячего конфликта, о чем откровенно пишут оппоненты Зеленского, которым его режим не смог закрыть рот, но сумел выдавить из страны:

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«Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан», — писал минувшей зимой оппонент Зеленского, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В паблисити Зеленского западные круги вложили огромные силы и средства. Достаточно вспомнить награждение его европейской премией имени Карла Великого, возмутившее многих сторонников мира и оппозиционно настроенных украинцев: «Это цинично – присуждать премию мира тому, кто отказался от мирных переговоров», говорил весной тот же Медведчук.

Но все течет, все меняется. И все чаще и громче в западных СМИ звучит мнение, согласно которому в текущих условиях была бы целесообразна и желательна досрочная смена капитана тонущего украинского корабля – например, с целью перезагрузки подвисшей модели внешнего управления, снятия накопившегося социального напряжения и перенаправления его на уже отработавший свое и потому негодный обьект. Лично на Зеленского, если называть вещи своими именами.

Такое мнение на Западе еще не стало общим и доминирующим, но звучит все увереннее. Пока что его обкатывают путем различных вбросов, тестируя возможную реакцию как внутриукраинской аудитории, так и международного фан-клуба Зеленского. Из самого свежего стоит вспомнить скандал на немецком радио Deutschlandfunk, в эфире которого прозвучал комментарий слушателя, убежденного, что для завершения войны на Украине нужно «обезглавить и четвертовать» украинского президента.

Что интересно – начатое после инцидента разбирательство выявило, что этот комментарий не был спонтанным, а был записан заранее. А значит – это был именно целенаправленный вброс, рассчитанный на снятие реакции аудитории.

Как сообщает Bild, произошел инцидент в программе «Контроверс» в рамках обсуждения украинской темы.

«Арестовать Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его живьём и отрубить ему голову», – сказал в эфире слушатель, представившийся распространенной в ФРГ фамилией Фишер.

Понятно, потом был скандал, шум и гам, а адвокат Патрик Хайнеманн подал в суд на Deutschlandfunk за публичное подстрекательство к насилию, а также на самого мужчину, который предложил четвертовать Зеленского. Плюс сам вещатель удалил скандальный отрывок из программы, извинился за «ошибку редакционной команды» и заявил о начале внутренней проверки. Но осадочек, как говорится, остался.

А несколькими неделями ранее уважаемое издание Politico подняло ту же тему, но уже в формате инсайдерской информации из Киева: якобы на Печерских холмах утвердили протокол на случай внезапного физического выбытия из Зеленского из строя. Издание называло его «планом обеспечения преемственности власти» и связало с якобы имевшими место за последние полтора года более десятью неудачными покушениями на хозяина Банковой со стороны российских ДРГ из числа чеченцев и наемников «Вагнера».

«Предполагается, что для обеспечения преемственности к исполнению обязанностей президента приступит группа руководителей, состоящая из влиятельных фигур из правительства – Андрея Ермака, Дмитрия Кулебы, Алексея Резникова, а также генерала Валерия Залужного», – писала газета, утверждая, впрочем, что «смерть Зеленского, хоть и станет серьезным ударом, однако аналитики полагают, что политическая стабильность в Украине не будет серьезно нарушена».

А тут еще СБУ отчиталась о поимке некоей продавщицы в Очакове Николаевкой области, которая якобы врагами Украины «было поручено определить местонахождение военных систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов в районе Очакова». Затем ВС РФ якобы планировали использовать эту информацию для нанесения ударов во время визита Зеленского.

Что интересно, тему покушений на Зеленского активно форсят все полтора года войны как западные СМИ, так и украинская пропаганда. Да и сама чета Зеленских пытается впечатлить в интервью подробностями жизни в бункере. Только вот незадача – бывший израильский премьер Нафтали Беннет еще в начале года «спалил контору», рассказав в подробностях о том, «как оно было». В смысле – какие гарантии неприкосновенности лично Зеленскому дал лично президент Путин, после чего хозяин Банковой так резко осмелел, что стал появляться на публике и ездить по Украине.

«Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Путин ответил: «Я не буду убивать Зеленского».«Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин повторил, что не собирается это делать», – рассказал бывший премьер.

Иначе говоря, вот этот пропагандистский чес про покушения на Зеленского и угрозы ему – не более чем лапша на уши жертв национального телемарафона. Зеленский для России как тот неуловимый Джо из анекдота, которого не могут поймать, потому что его никто не ищет.

Если жизни Зеленского и исходит угроза – то ее источник находится явно не в Кремле. И западные «сливы» на тему смерти Зеленского – лучшее тому подтверждение. В России этот факт лишь констатируют и предупреждают. Более того, о том, что в конце яркого сценического пути Зеленского ждет незавидная судьба, говорят в России многие. А военный обозреватель Юрий Подоляка – сам бывший гражданин Украины – вообще прогнозирует, что США могут ликвидировать Зеленского уже в этом году. Послушаем Подоляку:

«Американцы даже заставили Зеленского не отказаться от выборов. А любые выборы для Украины смерти подобны. То есть американцы играют ва-банк, и попытаются сейчас с него не спрыгнуть. Вплоть до физического устранения Зеленского. Сейчас его охраняют британцы, они постараются этого не допустить. Но физическая ликвидация Зеленского не исключена уже в текущем году».

Все это, конечно, можно счесть банальным бездоказательным вангованием. Однако логика в таких рассуждениях все же есть. Несложно предположить, что подобные авансы давались Зеленскому под ожидания успешного контрнаступления и посрамления России на поле боя – руками вооруженных до зубов западной техникой ВСУ. Однако сценарий войны начинает сбоить, быстрой победы не получается, а сам Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России, кажется убыточным проектом, что замечают и его оппоненты в украинском политикуме, в том числе и уже упоминавшийся лидер «Другой Украины».

В таких условиях наиболее логичный ход – убрать надоевшую и ставшую токсичной фигуру с шахматной доски. Пускай и в ореоле «мученика за правое западное дело». Главное – чтобы эта рокировка (вспоминаем публикацию в Politico) не привела к потере управляемости процессами в Киеве со стороны западных кукловодов.

К слову, скамейка запасных у Запада на случай форс-мажора достаточно длинная и при необходимости способная обеспечить красивое шоу на весь мир – когда украинцы будут выбирать из пятидесяти оттенков коричневого. Тут вам и Залужный, и Буданов, и Арестович с Притулой, и старые проверенные клячи Порошенко с Тимошенко.

В общем, конкурентности выше крыши. Но главное – при всем видимом плюрализме это будет игра в одни ворота, в которой, кого бы ни выбрали украинцы, в выигрыше все равно останется Запад.