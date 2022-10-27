Оперативная пауза. Когда на украинском фронте снова заговорят пушки?

Новости Украины

Читая ежедневные сводки новостей последние неделю-две сложно отделаться от мысли, что ситуация застыла в некоей точке шаткого равновесия. Вроде бы каждый день что-то происходит – кого-то обстреляли, где-то теракт, где-то попытки прощупать на слабо российскую оборону и так далее – но в целом как будто ничего и нет. Событийный поток увяз как муха в янтаре в инерционном сценарии.

На этом фоне продолжается нагнетание истерии на уровне СМИ. Обсуждают возможность применения «грязной» ядерной бомбы Украиной и возможные ответные российские ядерные удары, перспективы затопления дамбы Каховской ГЭС, идут дебаты о том, стоит ли оставлять Херсон и где начнется наступление ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Политики же продолжают обмениваться словесными предупреждениями, угрозами и дежурными призывами к переговорам. Правда, почвы и условий для этих переговоров пока что не видно, и это признают не только в Москве, но и в Киеве и на Западе.

Действительно, рабочая схема предполагала усиление переговорных позиций одной из сторон то ли вследствие массированного российского удара по Украине, то ли вследствие марш-броска ВСУ на Херсон или на Луганск – через Сватово и Кременную.

Не забываем о стянутых на запорожском направлении украинских силах, которых, если верить данным российской запорожской администрации едва ли не больше чем за все время СВО.

Тем не менее, вся эта махина, стянутая к линии фронта, пока что стоит без дела. Ни на одном из участков фронта никакого масштабного наступления не наблюдается. Максимум – пошлют ДРГ или пару батальонов на прорыв получат по зубам и отойдут, чтобы завтра попробовать в другом месте.

В военном отношении такая тактика прощупывания обороны противника обычно предшествует масштабному наступлению. Однако, повторюсь, мы его не видим. Почему так? Одно из двух: или украинцы, вопреки созданной видимости, на самом деле сейчас не могут генерально наступать, и наступая, демонстрировать впечатляющие успехи вроде повторения молниеносного занятия северного выступа Херсонщины в начале октября.

Или им не дают такой отмашки и команды. Причем, неважно откуда – то ли на паузу поставили в Киеве, ожидая обещанной западной военной помощи по последнему траншу Байдена, то ли выжидают за океаном, дожидаясь итогов довыборов в Конгресс в начале ноября.

Судя по всему, очень многие ниточки уходят своими концами именно в американские выборы. Об этом говорит, в частности, политэксперт Марат Баширов.

«Ближайшие 16 дней будут критическими для нас всех. От Лондона и до Ижевска. Цена выборов в Конгресс США возросла в разы. И Байден, и Трамп заявили об участии в выборах президента США в 24 году. А выборы членов Конгресса 8 ноября – это промежуточные истории. Если победят байденовцы – одна история. Трамповцы – другая. Украина и СВО – разменные карты. Здесь для них ГЭС, ядерное оружие, жизни людей – всё тряпки на блошином рынке», – полагает Баширов.

Обстановка в Штатах и правда нервозная. Американский официоз транслирует эти страхи и опасения тамошнего истеблишмента, часть из которых выдается за «глас народа». Так, согласно опросу Ipsos 67% избирателей обеспокоены тем, что некие «экстремисты» могут прибегнуть к насилию в случае недовольства результатами ноябрьских выборов.

Очевидно, демократам не дает покоя мысль об успешном повторении респами событий 6 января 2020-го в случае, если проигрывая, «ослы» решатся провернуть жульничесий трюк с голосованием по почте, которое предопределило пару лет назад поражение Трампа.

В более глобальном смысле невыгодные «коллективному Байдену» итоги выборов опасны тем, что «единый фронт, которым Запад выступает против России из-за ситуации на Украине, может распасться», как сетует обозреватель Washington Post, выдавая это за «опасения европейских стран», хотя у последних есть куда более серьезные причины для опасений нежели развал антироссийского фронта.

А еще американо-британская пресса обсуждает свежее письмо трех десятков конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом начать переговоры с Путиным. Фишка в том, что это уже голос не диссидентов от политики и не республиканцев-трампистов, а свидетельство того, что прежде монолитная правящая фракция дала течь.

Washington Post подчеркивает, что это первый случай бунта на байденовском корабле по украинскому вопросу. А FT считает, что документ символизирует начало «нового фронта давления» на стратегию Байдена по поддержке киевского режима.

WSJ обращает внимание, что демократы-диссиденты призвали не только к прямым переговорам с Москвой, но также настаивают на необходимости «скоординировать военную и экономическую помощь Украине», «найти способ установления режима прекращения огня», «изучить возможности предоставления гарантий безопасности всем сторонами конфликта», а также ослабить некоторые санкции для диалога с Россией.

Все это происходит на фоне ожиданий серьезного сокращения финансовых трат на Украину при республиканском большинстве в новом составе Конгресса. А тут еще сам Трамп вылез на трибуну и в очередной раз напомнил, что при нем такого бардака не было, и уж он-то точно не допустил бы перехода конфликта Киева и Москвы в горячую фазу.

У Байдена пока что гасят недовольство успокаивающими «киевских союзников» заявлениями об отказе вести переговоры с Россией по Украине «без вовлеченности Киева». Напомню, что переговоры по Украине без самой Украины – самый страшный кошмар Банковой, но одновременно – идеальный вариант для примиренцев в Москве.

Если рассматривать происходящие события в этой оптике, многое становится ясным. В частности, малопонятный для широкой публики словесный пинг-понг вокруг украинской «грязной бомбы». Та настойчивость, с которой об этом говорят российские випы свидетельствует о том, что перед нами не банальная страшилка для разгона в СМИ, а реальный инсайд.

Будто бы специалисты днепропетровского «Южмаша» подготовили на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У» муляж ракеты «Искандер», начиненный радиоактивным материалом, который затем собьет украинская ПВО, свалив вину в пуске ядерного заряда на Россию.

Украинский блогер Шарий уточняет, что полет грязной бомбы планируется со стороны границы Беларуси, а ее сбитие планируется над Чернобыльской зоной – для минимализации последствий. Верить этому или нет – отдельный вопрос. Но то, что такого рода вбросы не появляются на пустом месте – очевидно.

И тот факт, что этому вопросу было посвящено отдельное закрытое заседание Совбеза ООН 25 октября также показателен. И пускай Запад ожидаемо не увидел никаких подтверждений российской информации – о чем было сообщено устами посла Великобритании в ООН Джеймса Кариуки.

«Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств», – отметил дипломат.

В таких условиях логичен выход российских представителей с доказательствами уже в открытом режиме.

Однако, что если на самом деле смысл этой истории не в том, что именно изготовит и примени Украина, а в том, каким именно будет ответ РФ в этом случае? Тогда слова российских випов приобретают совсем иной смысл – предупреждения пополам с шантажом.

И на самом деле страшен будет именно этот российский ответ, а не эффект от украинской бомбы.

Мол, не хотите, чтобы до этого дошло, сбавляйте обороты и угомоните своих киевских марионеток – в полном соответствии со свежими оценками Путина, согласно которым «Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием».

Услышат ли это на Западе – вот вопрос. Отдельные позитивные для примиренцев сигналы свидетельствуют вроде бы в пользу ответа «да». Так, Швейцария ввела ограничения на экспорт на Украину ряда товаров военного назначения. Мелочь, а приятно.

Правда, швейцарские власти тут же оговорились, чтобы их жест не был истолкован в «пророссийском» ключе: мол, ранее были введены санкции против России, а нейтралитет обязывает применять к обеим сторонам в конфликте те же ограничения.

С другой стороны, генсек НАТО просит Москву о продлении зерновой сделки. Казалось бы, где НАТО, а где зерно? А вот поди ж ты. На самом деле перед нами нехитрый сигнал о готовности поморочить голову московским боярам в обмен на материальные плюшки. Понятно, что в обмен нужно будет предложить России что-то посущественнее так и не выполненных обещаний снять санкции с российских аграриев.

Но что такого может предложить и пообещать в текущих условиях НАТО Москве? Кроме очередных обещаний – ничего.

Зато позиция северных европейцев в деле о подрыве СП-2 более чем понятна: Дания, Германия и Швеция не будут разглашать результаты расследования терактов на «Северных потоках», пока не получат неоспоримых доказательств, заявил намедни командующий датскими ВМС Карл Кристофферсен Какие еще вам нужны доказательства, Карл? Думаю, вопрос риторический.

В общем, возвращаясь в наши пенаты. Резюме будет таким: до конца первой декады ноября – разной степени странности маневры без каких-либо резких движений. Весь накал страстей – исключительно на словах. За это время ни Херсон не сдадут, ни ГЭС ни затопят, ни бомбу не взорвут.

А после десятого ноября – по обстоятельствам. Впрочем, лично я все же склоняюсь к тому, что относительное затишье продлится до двадцатых чисел ноября. Если бы у украинских военных были реальные возможности сделать подарок своим переговорщикам в преддверии саммита G7, они бы его уже давно сделали. Это даже не предположение, а чистая логика. И если Путин не появится на Бали, значит, никакой сделки не будет, а слово дадут пушкам.

А если появится… Впрочем, лично автор этих строк не верит в результативность сделок с Западом, а значит, пушки заговорят по любому. Вопрос лишь в том, насколько ухудшатся к этому времени позиции России, теряющей время в бесплодных попытках договориться с крокодилом.