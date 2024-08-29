Оператор БПЛА утёр нос скептикам, рассчитав в рублях эффективность дронов

Беспилотники, от которых до начала СВО отмахивались некоторые эксперты, называя это «несерьезным» оружием, на поле боевых действий показали себя как эффективное оружие – и, более того, позволяющее экономить бюджетные средства.

Об этом в эфире ресурса «Украина.ру» заявил оператор БПЛА с позывным «Биркин», на счету которого сотни уничтоженных целей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам «Биркина», дроны-камикадзе обходятся также гораздо дешевле, чем заряды для противотанковых комплексов, при том, что действуют эффективнее.

«Порядка двух миллионов расчет может тратить в день. Но эти цифры несопоставимы с возможными ранениями наших парней, с гибелью наших парней. Но, к сожалению, на данным момент все происходит так, как оно происходит. По поводу цифр у меня есть два хороших примера. Первый – это ПТУР. ПТРК «Фагот», «Корнет». Выстрел «Фагота» стоит до миллиона рублей, который проводной, на леске. Выстрел на лазерном луче «Корнет» стоит чуть больше миллиона рублей. ПТУРщик сидит, видит, что выкатился танк, он в него раз выстрелил, два и на третий подбил. Все скажут: «ПТУРщик – красавчик». Объективно он – красавчик, он подбил танк, но если мы посчитаем цену подбития, то получится в районе трех миллионов рублей. Той же самой цели можно было добиться за кратно меньше теми же FPV-шками. ПТУР ограничен дальностью в 8 километров и поскольку работает по лазерному лучу, ограничен прямой видимостью. За лесополку, за кусты он не может работать. FPV в этом плане более гибкий и вариативный боеприпас. Она может работать при наличии воздушного ретранслятора, за углы зданий, за рельеф местности, за лесополки, внутрь лесополки. Но, к сожалению, этот момент пока в процессе принятия», – отмечает боец.

«Биркин» также привел в пример случай, когда за время выполнения одной боевой задачи он израсходовал 52 FPV-дрона, но это позволило пехотинцам занять вражеские позиции, не сделав ни единого выстрела, и не потеряв никого из своих даже раненным:

«Таким образом можно беречь не только жизни и здоровье наших бойцов, но и экономить государственные деньги. Потому что 52 дрона при средней рыночной цене в 60 тысяч рублей, – это три миллиона рублей. Но если бы ребята штурмовали эти блиндажи в стандартном порядке, то минимум несколько двухсотых или трехсотых с нашей стороны было бы. Но для государства один трехсотый – это выплата в три миллиона рублей, раненному бойцу. Здесь же никто из наших не был ранен, что уже само по себе ценно и важно, и были сэкономлены государственные деньги».