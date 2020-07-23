Оператор ГТС Украины не хочет, но готовится «к земле»

23.07.2020, Киев, Игорь Петров

Пока транзиту через ГТС Украины ничего не угрожает, он обеспечен на пять лет контрактом с «Газпромом», но когда будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2», ГТС Украины перестанет быть нужной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть пятилетний контракт на транзит с «Газпромом», на этот год – 65 млрд, следующих четыре года – по 40 млрд. Поэтому, несмотря на объемы транзита, мы будем получать оплату в полном объеме. Это первое.

Второе – вероятность завершения «Северного потока-2». Это очень геополитический вопрос, в который РФ уже инвестировала миллиарды долларов. Это очень важный вопрос, но мы будем прилагать максимум усилий, чтобы убеждать западных партнеров, что строительство этого газопровода, «Северного потока-2», не несет никакой выгоды или какой-то альтернативы существующим газопроводам.

Сейчас «Северный поток» (первый -прим. ред.) стоит на ремонте. Но никакого влияния на украинскую ГТС нет, мы не транспортируем больше, мы транспортируем столько, сколько транспортировали две недели назад. Это значит, что уже сейчас «Газпром» уже имеет возможность транспортировать все необходимые объемы обходя нашу систему.

С запуском «Северного потока-2» потребности в украинской ГТС не будет вообще. А это – очень большие риски экономические. Сейчас 70% нашего дохода – это доход от транзита. Это также большие политические и, возможно, безопасностные риски для Украины», – тревожится Сергей Макогон.