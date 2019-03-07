Оператора киностудии им Довженко возят на допрос в железном ящике

07.03.2019, Киев, София Кузнецова

В СИЗО Херсона сидит автор документальных фильмов и оператор киностудии имени Довженко Олег Саган.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает киевский публицист Дмитрий Скворцов.

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«Все знают о режиссёре одного фильма Сенцове, но почти никто не знает о том, что в Херсонской тюрьме, в соседней камере с Кириллом Вышинским сидит автор многочисленных документальных фильмов, оператор художественных картин киностудии им. Довженко, Олег Саган, – пишет Скворцов.

«После своей последней ленты в качестве главного оператора «О безумной любви, снайпере и космонавте» Олег Борисович полностью посвятил себя документальному кино – о жизни канонической Церкви на Украине в эпоху становления филаретовского и автокефального расколов, гонений на православных в Галичине со стороны униатов. Главной мыслью идеей каждого его фильма было единство народов Малой, Белой, Великой и Карпатской Руси», – отмечает журналист.

К участию в проектах (в том числе, в еженедельную передачу «Уроки истории» на телеканале «Тет») Саган привлекал давних товарищей и единомышленников Николая Олялина, Льва Перфилова, Бронислава Брундукова, Николая Мащенко, Сергея Иванова.

В последние годы в связи с невозможностью снимать на Украине подобные ленты и передачи он был вынужден ездить в РФ, где снимал рекламу, чтобы заработать деньги на лечение жены.

При пересечении границы был задержан. С ноября 2018 г. 63-летний режиссёр находится в Херсонском СИЗО по ст.101/2 – покушение на территориальную целостность Украины.

О подробностях одного из обысков в квартире Сагана сообщал «Политнавигатор в материале «Скоро за всё ответите: Журналист добился возбуждения дела против “прокуратуры АРК”».

Как сообщил Олег Саган через адвоката председателю «Славянской партии Украины» Александру Лузану, в морозные дни их с Кириллом Вышинским возили на допросы в железных ящиках, оставив примерзать к сиденьям из-за невозможности встать. Следователь Потанский держал Сагана по 8 часов в наручниках не давая встать и оставив без еды на двое суток. Подобное международным правом квалифицируется как пытка.

Следственные органы заблокировали пенсию режиссёра, и его супруга Галина Мелихова, осталась без средств на лечение и проживание.

Олег просит спасти его жену, оказать помощь в приобретении лекарств, продуктов питания. Особая необходимость у неё в препаратах «Фосфоглив».

Контакты: Мелихова Галина Ивановна, Киев, ул. Круглая, 9, почтовый индекс 03138. Тел.: +38 – 093-515-3721, +38 – 067-500-2264

Переводы можно осуществить на карту monobank universal 5375 4141 0713 7274 Мелихова Галина Ивановна

Для желающих помочь Сагану Олегу Борисовичу: 73024 Херсон, ул. Перекопская, 10, СИЗО, камера 13.