Операторы ПВО и пилоты самолетов: «музыкант» раскрыл состав группы «Вагнера»

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Работа «ЧВК Вагнера» вызывает повышенный интерес у россиян. Ранее ее бойцов видели в Сирии, на территории Африки и вот, с начала спецоперации РФ, «музыкантов» заметили и на Украине.

Кадры с одним из действующих сотрудников российской ЧВК появились в открытом доступе. На видео мужчина, назвавший себя членом «оркестра» рассказывает, как попал в структуру.

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«Я был военным. Но в армии слишком много бюрократии, больше маршируешь, чем делаешь дело. А здесь каждый мой шаг и выстрел делает кого-то счастливее», — подчеркнул он.

Примечательно, что лица спикера на видео не видно, сам он отказался называть свое имя. Однако при этом честно сказал, что ограничений при наборе в «ЧВК Вагнера» нет, особенно если учитывать, что в структуре есть бойцы штурмовых отрядов, операторы комплексов противовоздушной оброни, летчики и артиллеристы. По словам анонима, группе требуются не только военные специалисты.

«Получаем награды. И за мужество, и за отвагу, и Герои России у нас есть. У меня у самого семь наград, причем три российские и четыре иностранные. Все получены за отвагу», — добавил «музыкант».

Помимо этого, он признался, что за опасную работу неплохо платят.

«Зарплаты соответствуют выполняемым задачам. Вот премию за три месяца сейчас получил, это порядка двух миллионов. Зарплаты тоже достойные», — заключил доброволец.