Операторы ПВО и пилоты самолетов: «музыкант» раскрыл состав группы «Вагнера»
Работа «ЧВК Вагнера» вызывает повышенный интерес у россиян. Ранее ее бойцов видели в Сирии, на территории Африки и вот, с начала спецоперации РФ, «музыкантов» заметили и на Украине.
Кадры с одним из действующих сотрудников российской ЧВК появились в открытом доступе. На видео мужчина, назвавший себя членом «оркестра» рассказывает, как попал в структуру.
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«Я был военным. Но в армии слишком много бюрократии, больше маршируешь, чем делаешь дело. А здесь каждый мой шаг и выстрел делает кого-то счастливее», — подчеркнул он.
Примечательно, что лица спикера на видео не видно, сам он отказался называть свое имя. Однако при этом честно сказал, что ограничений при наборе в «ЧВК Вагнера» нет, особенно если учитывать, что в структуре есть бойцы штурмовых отрядов, операторы комплексов противовоздушной оброни, летчики и артиллеристы. По словам анонима, группе требуются не только военные специалисты.
«Получаем награды. И за мужество, и за отвагу, и Герои России у нас есть. У меня у самого семь наград, причем три российские и четыре иностранные. Все получены за отвагу», — добавил «музыкант».
Помимо этого, он признался, что за опасную работу неплохо платят.
«Зарплаты соответствуют выполняемым задачам. Вот премию за три месяца сейчас получил, это порядка двух миллионов. Зарплаты тоже достойные», — заключил доброволец.
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