Опередить Путина: в Брюсселе спешат расширить ЕС раньше, чем Украина падет перед Россией
Начальницу всея еврокомиссаров Урсулу Ван дер Ляйен пробило на целую программную речь относительно перспектив расширения ЕС. Говорят, она даже писала эту речь сама. Вопреки сложившейся практике, ежегодный доклад о «состоянии дел в Евросоюзе» с пафосным названием «Отвечая на призыв истории», с которым Урсула выступила в Европарламенте, был не столько отчетом о проделанной работе, сколько изложением планов на будущее. Их у главы Еврокомиссии, претендующей на второй срок на этом посту, множество.
Из важного, опуская воду: в числе тех стран, которые в Брюсселе теперь предлагают называть уже не просто кандидатами на вступление в ЕС, а его «будущими членами»,— Украина, Молдавия и шесть балканских государств – Сербия, Черногория, Албания, БиГ, Северная Македония и даже самопровозглашенное и частично признанное Косово. Правда, с последним есть проблемы – сразу несколько стран ЕС не признают его независимость.
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Ранее слова Урсулы на встрече с послами ЕС о готовности скорейшего принятия Киева и Кишинева, «чтобы не допустить их попадания под влияние стран, не разделяющих ценности блока», растиражировало агентство Bloomberg.
Да и, положа руку на сердце, европейские опасения о попадании Украины или Молдавии под влияние РФ выглядят странно и довольно лицемерно. Странно – потому что если в Молдове теоретически еще можно представить какой-то «пророссийский реванш», то на Украине это даже теоретически невозможно. В легальном поле нет никого, кто хоть на мизинец демонстрировал бы не то что любовь к России, но даже умеренную ненависть к ней.
В такой ситуации страну можно только завоевать военным путем, но в ближайшей, да и в среднесрочной перспективе, это пока выглядит допущением.
Лицемерие же ЕС проявляется в том, что фактически борясь за расширение своего влияния на постсоветские страны, Брюссель отказывает в том же самом Москве, причем, под самым надуманным предлогом – типа «ценности» у русских какие-то не такие. Хотя о ценностях вообще-то не спорят, это дело традиций и вкуса.
Важность принятия в ЕС новых членов Урсула неоригинально обосновала «российским фактором». А точнее, необходимостью предотвратить ситуацию, при которой не вовлеченные пока в Евросоюз страны попадут под контроль РФ. В общем, и тут рука Москвы дотянулась.
В Брюсселе как будто включились в необъявленную гонку с Москвой. «Путин хочет больше земель. ЕС стремится опередить его» — именно так воспринимают ситуацию европейские випы по версии свежего аналитического материала в Politico. Вот и Урсула заявляет, что, мол, «история сейчас призывает» страны ЕС работать над «завершением формирования» их объединения, чтобы Путин не объединил оставшиеся бесхозными страны под эгидой Москвы раньше них.
И если раньше трендом политики ЕС в отношении потенциальных кандидатов было тянуть резину и отделываться туманными намеками и ничего не значащими обещаниями, то в последние месяцы в Брюсселе будто взбесились – заявления о необходимости скорейшего расширения сыплются из уст еврокомиссаров, как из рога изобилия.
«В мире, где некоторые пытаются выдергивать страны одну за другой, мы не можем позволить себе оставить наших соотечественников-европейцев за бортом»,— заявила она, явно намекая на недовольство России дрейфом бывших советских республик на Запад.
Особенно неожиданно эта брюссельская спешка выглядит на фоне позиции НАТО, которое однозначно в сигналах – до завершения войны ни о каком членстве речи быть не может, что сегодня, кстати, снова озвучил поляк Дуда.
В нынешней речи глава Еврокомиссии едва ли не впервые употребила термин «соотечественники-европейцы» или «собратья-европейцы» (fellow Europeans) по отношению к гражданам европейских стран, еще не входящих в Евросоюз. Российские официалы давно говорят о соотечественниках за рубежом, в то время как для евробюрократов это в новинку.
Урсула фон дер Ляйен несколько раз подчеркнула, что нынешним 27 членам ЕС надо быть готовыми к увеличению числа участников блока до «30+». Глава Еврокомиссии призвала «оставить в прошлом старые, предвзятые дебаты о расширении», подчеркнув, что принятие новых государств пойдет на пользу всему объединению:
«В мире, где размер и вес имеют значение, завершение формирования нашего союза явно отвечает стратегическим интересам Европы и ее безопасности».
Важный момент: хотя с трибун это стыдливо и не проговаривается, однако в кулуарах охотно признают: одно из основных препятствий для членства в ЕС – это свобода перемещения рабочей силы. В рамках Шенгенской зоны европейцы без помех живут и работают там, где есть спрос на их рабсилу и где больше платят. В случае расширения еврозоны, такое же право получат десятки миллионов украинцев и несколько миллионов молдаван.
Собственно, миллионы украинцев уже сейчас живут в ЕС, но пока в качестве временных беженцев, и этот статус у них могут в любой момент отобрать, если конъюнктура вдруг изменится, а национальные интересы стран ЕС потребуют жестких антииммиграционных мер.
Вместе с тем, Урсула предупредила любителей халявы, что об автоматическом расширении речи не идет, и желанное вступление тех или иных стран в ЕС будет основано на их заслугах перед еврорейхом. Как, и с помощью каких именно KPI будут измерять эти заслуги, не уточняется.
Впрочем, это нетрудно себе представить, вспомнив о том, как ЕС годами заставлял ту же Украину стоять как дрессированный медведь в цирке на задних лапах, выполняя самые разные, подчас очень даже унизительные для уважающей себя и свой суверенитет страны «домашние задания».
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