Начальницу всея еврокомиссаров Урсулу Ван дер Ляйен пробило на целую программную речь относительно перспектив расширения ЕС. Говорят, она даже писала эту речь сама. Вопреки сложившейся практике, ежегодный доклад о «состоянии дел в Евросоюзе» с пафосным названием «Отвечая на призыв истории», с которым Урсула выступила в Европарламенте, был не столько отчетом о проделанной работе, сколько изложением планов на будущее. Их у главы Еврокомиссии, претендующей на второй срок на этом посту, множество.

Из важного, опуская воду: в числе тех стран, которые в Брюсселе теперь предлагают называть уже не просто кандидатами на вступление в ЕС, а его «будущими членами»,— Украина, Молдавия и шесть балканских государств – Сербия, Черногория, Албания, БиГ, Северная Македония и даже самопровозглашенное и частично признанное Косово. Правда, с последним есть проблемы – сразу несколько стран ЕС не признают его независимость.

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Ранее слова Урсулы на встрече с послами ЕС о готовности скорейшего принятия Киева и Кишинева, «чтобы не допустить их попадания под влияние стран, не разделяющих ценности блока», растиражировало агентство Bloomberg.

Да и, положа руку на сердце, европейские опасения о попадании Украины или Молдавии под влияние РФ выглядят странно и довольно лицемерно. Странно – потому что если в Молдове теоретически еще можно представить какой-то «пророссийский реванш», то на Украине это даже теоретически невозможно. В легальном поле нет никого, кто хоть на мизинец демонстрировал бы не то что любовь к России, но даже умеренную ненависть к ней.

В такой ситуации страну можно только завоевать военным путем, но в ближайшей, да и в среднесрочной перспективе, это пока выглядит допущением.

Лицемерие же ЕС проявляется в том, что фактически борясь за расширение своего влияния на постсоветские страны, Брюссель отказывает в том же самом Москве, причем, под самым надуманным предлогом – типа «ценности» у русских какие-то не такие. Хотя о ценностях вообще-то не спорят, это дело традиций и вкуса.

Важность принятия в ЕС новых членов Урсула неоригинально обосновала «российским фактором». А точнее, необходимостью предотвратить ситуацию, при которой не вовлеченные пока в Евросоюз страны попадут под контроль РФ. В общем, и тут рука Москвы дотянулась.

В Брюсселе как будто включились в необъявленную гонку с Москвой. «Путин хочет больше земель. ЕС стремится опередить его» — именно так воспринимают ситуацию европейские випы по версии свежего аналитического материала в Politico. Вот и Урсула заявляет, что, мол, «история сейчас призывает» страны ЕС работать над «завершением формирования» их объединения, чтобы Путин не объединил оставшиеся бесхозными страны под эгидой Москвы раньше них.

И если раньше трендом политики ЕС в отношении потенциальных кандидатов было тянуть резину и отделываться туманными намеками и ничего не значащими обещаниями, то в последние месяцы в Брюсселе будто взбесились – заявления о необходимости скорейшего расширения сыплются из уст еврокомиссаров, как из рога изобилия.

«В мире, где некоторые пытаются выдергивать страны одну за другой, мы не можем позволить себе оставить наших соотечественников-европейцев за бортом»,— заявила она, явно намекая на недовольство России дрейфом бывших советских республик на Запад.

Особенно неожиданно эта брюссельская спешка выглядит на фоне позиции НАТО, которое однозначно в сигналах – до завершения войны ни о каком членстве речи быть не может, что сегодня, кстати, снова озвучил поляк Дуда.

В нынешней речи глава Еврокомиссии едва ли не впервые употребила термин «соотечественники-европейцы» или «собратья-европейцы» (fellow Europeans) по отношению к гражданам европейских стран, еще не входящих в Евросоюз. Российские официалы давно говорят о соотечественниках за рубежом, в то время как для евробюрократов это в новинку.

Урсула фон дер Ляйен несколько раз подчеркнула, что нынешним 27 членам ЕС надо быть готовыми к увеличению числа участников блока до «30+». Глава Еврокомиссии призвала «оставить в прошлом старые, предвзятые дебаты о расширении», подчеркнув, что принятие новых государств пойдет на пользу всему объединению:

«В мире, где размер и вес имеют значение, завершение формирования нашего союза явно отвечает стратегическим интересам Европы и ее безопасности».

Важный момент: хотя с трибун это стыдливо и не проговаривается, однако в кулуарах охотно признают: одно из основных препятствий для членства в ЕС – это свобода перемещения рабочей силы. В рамках Шенгенской зоны европейцы без помех живут и работают там, где есть спрос на их рабсилу и где больше платят. В случае расширения еврозоны, такое же право получат десятки миллионов украинцев и несколько миллионов молдаван.

Собственно, миллионы украинцев уже сейчас живут в ЕС, но пока в качестве временных беженцев, и этот статус у них могут в любой момент отобрать, если конъюнктура вдруг изменится, а национальные интересы стран ЕС потребуют жестких антииммиграционных мер.

Вместе с тем, Урсула предупредила любителей халявы, что об автоматическом расширении речи не идет, и желанное вступление тех или иных стран в ЕС будет основано на их заслугах перед еврорейхом. Как, и с помощью каких именно KPI будут измерять эти заслуги, не уточняется.

Впрочем, это нетрудно себе представить, вспомнив о том, как ЕС годами заставлял ту же Украину стоять как дрессированный медведь в цирке на задних лапах, выполняя самые разные, подчас очень даже унизительные для уважающей себя и свой суверенитет страны «домашние задания».