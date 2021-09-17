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17.09.2021 16:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Политика, Украина
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«Оперетка в горящем театре»: Майданщики сокрушаются, во что Зе превратил Украину

Новости УкраиныКлоунада, в которую превратила политику команда Владимира Зеленского, вызывает недоумение западных партнёров Украины, –...

Клоунада, в которую превратила политику команда Владимира Зеленского, вызывает недоумение западных партнёров Украины, – они не понимают, как подобное может происходить в воюющей стране, и почему избиратели позволяют подобное главе государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим об эстетизации украинской политики, и вот, в превращение её в шоу мы должны видеть глубокую трагедию в этом. Потому что, что это за страна, которая во время войны развлекается и ведёт себя, как будто публика сидит на спектакле в горящем кинотеатре или в театре? Что это за страна, так не может быть! Скорее всего, нас так и воспринимают. Почему они такие безответственные, раз им это всё нравится?

Я скажу больше – ставился вопрос, а в чём магическая сила и харизма Зеленского? Ну, тут много ответов есть, один из них будет для вас неожиданный – в поражении майдана 14-ого года. Люди просто не верят, что уже что-то можно сделать. Поэтому это смех сквозь слёзы», – заявил Небоженко.

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