«ОПК Украины должен за десять лет догнать Израиль» – Петренко

Украина должна в течение десяти лет догнать Израиль и начать самостоятельно производить все виды вооружения, необходимые для ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны пойти по стопам Израиля с точки зрения развития собственного оборонно-промышленного комплекса. У нас большая зависимость от поставок западного оружия, и мы должны в течение десяти лет пытаться преодолеть эту зависимость и начать изготавливать оружие самостоятельно», – улетел в облака эксперт.

«Это тот путь, который с девяностых годов прошёл Израиль. Но сегодняшний день они изготавливают почти все виды оружия, которое им необходимо, собственными силами. Но в целом, по ресурсам и многому прочему, они зависимы.

Но надо понимать, что без вложений в науку ничего не выйдет. Это научно-промышленный комплекс, который должен работать», – посетовал Петренко.