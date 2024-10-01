«ОПК в четыре смены!» – генсек НАТО объявил о тотальном увеличении производства ракет и бомб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большие оборонные компании стран Североатлантического альянса должны работать в 4-5 смен 7 дней в неделю, чтобы производить как можно больше снарядов и ракет.

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У меня три приоритета. Во-первых, обеспечить то, чтобы у нас было достаточно возможностей бороться с любыми вызовами, во-вторых, помогать Украине отбивать российскую агрессию, и, в-третьих, бороться с глобальными вызовами евроатлантической безопасности. На протяжении последних нескольких лет мы наблюдали увеличение производства, например, ракет, оружия, бомб. Больше, чем за последние несколько десятилетий. Это позитивные изменения, но нам надо работать ещё быстрее, ещё больше и для собственной защиты, и для того, чтобы поддерживать Украину. У НАТО есть все необходимые инструменты для увеличения такой продукции», – сказал Рютте.

«Это – наш чёткий приоритет, и вместе с нашей командой и нашими союзниками мы настойчиво работаем над тем, чтобы обеспечить достаточное производство оружия для обеспечения нашей безопасности. Большие оборонные компании должны работать активно, работать 4-5 смен 7 дней в неделю, чтобы сделать больше снарядов и ракет», – подчеркнул генсек агрессивного военного блока.