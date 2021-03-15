«Ополченцам нужно продержаться 14 часов» – Царёв о полномасштабном наступлении ВСУ

15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Целью возобновления полномасштабных военных действий на Донбассе будет очередная попытка Украины втянуть Россию в войну, чтобы она стала стороной конфликта.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По расчетам, которые мне говорили ополченцы, 14 часов им нужно продержаться. За это время, если будет принято решение РФ, российские войска смогут дойти до линии фронта. Если Россия введёт войска, она автоматически становится стороной конфликта. И это может быть целью той войны, которая может начаться на Донбассе», – рассказал Царев.

«Получается это такая же провокация, как в 2014 году?» – уточнил ведущий.

«Да, это такая же провокация, как в 14 году, но тогда приезжал руководитель ЦРУ, после этого Петр Порошенко, как я вам хочу сказать, на самом деле не очень хотевший начала военных действий, но вынужден был начать военные действия», – подтвердил экс-депутат.