Ополченцам, приехавшим защищать Донбасс, отказались давать паспорта России

15.07.2019, Донецк, Михаил Рябов

Бенес Айо, военнослужащий Армии ДНР, приехавший из Прибалтики на поддержку воюющему Донбассу еще во время прибытия первой волны ополченцев, не смог оформить документы на получение российского паспорта. Как оказалось, причиной стало то, что Айо изначально не имел гражданства Украины.

Таким образом, многие защитники республик Донбасса из числа иностранцев оказываются в «подвешенном» состоянии – к себе домой они вернуться не могут, поскольку там будут преследоваться как пособники «русских сепаратистов».

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Бенес Айо в своем блоге рассказывает, что в последнее время ситуация с выдачей паспортов в Донецке улучшилась.

«С мая в «паспортных столах» были огромные очереди с крайне низкой пропускной способностью. Поначалу, например, в Донецке, стояли две очереди – одна за паспортами ДНР (по 500 человек), а другая – за паспортами России (по 80-90 человек). Многочисленные желающие получить подданство были вынуждены выстраиваться с 5 часов утра (в это время заканчивается комендантский час) около отделений МВД по месту своей прописки. Правда в течение одного рабочего дня (с 9 до 5 часов) работники миграционного отдела обслужить могли всего лишь несколько человек.

И около месяца тому назад, чтобы избежать конфликтов и давки, люди стали сами составлять списки очереди. Ведь, если человек, занявший одну из очередей, сегодня не был принят, то на следующий день ему приходилось становиться в самый хвост.

Поэтому несколько специально назначенных людей составляли письменный список очереди и если человек не был принят сегодня, то завтра он находился в очереди в соответствии со своим номером и ему также не приходилось весь день там стоять. Правда ежедневно приходилось являться на перекличку, дабы не потерять свое место в очереди (приема приходилось дожидаться несколько недель).

Учитывая все эти неудобства, правительство ДНР с 1 июля запустило своеобразную электронную очередь в отделениях почты.

Вот я, например, пришел на почту, прождал там несколько часов и мне назначили прием в паспортный стол через несколько дней. В принципе это удобно, и нет никакой толкучки в отделениях МВД», – рассказал ополченец.

Однако дальше у него начались проблемы.

«Я собрал все необходимые документы, включая мой паспорт ДНР, свидетельство о рождении, нотариально заверенные переводы паспорта Латвии, а также свидетельства о рождении. Несмотря на то, что мое серпастско-молоткастское свидетельство о рождении было выдано в СССР и заполнено на русском языке, мне пришлось перевести поставленную латвийской властью потертую латышскую печать – буквально несколько букв и цифр.

Короче, со всеми документами я пришел в одно из отделений МВД, где я прописан по месту своей части. И меня по крупному обломали, даже не приняв документы!! Оказалось, что на паспорта РФ могут претендовать только граждане ДНР и Украины! Но не ДНР и других государств.

Получается, что множество граждан ДНР, включая иностранных ополченцев, которые принимали деятельное участие в создании нашего государства и в референдуме 11 мая, и воюют с 2014-15 года, не могут получить российское гражданство. Разве это не нонсенс?!

Активисты, стоявшие у истоков нашей народно-освободительной революции и фактически отстаивающие также геополитические интересы России, не могут стать обладателями российского подданства!

При этом во многих государствах, гражданство которых эти ребята имеют, они являются персонами нон-грана, террористами, на которых заведены уголовно-политические дела по особо тяжким статьям, и некоторые из ополченцев также арестованы заочно.

Кроме того, ДНР пока не имеет международного признания, и с паспортом ДНР можно поехать только в Россию. Следовательно, граждане ДНР, не являющиеся гражданами Украины, ограничены в своем передвижении, трудоустройстве и т.д.», – перечисляет ополченец.