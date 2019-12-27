Ополченцы-герои самых ожесточенных битв получили награды в Донецке

27.12.2019, Донецк, Михаил Рябов

Ополченцы-герои самых ожесточенных битв на Донбассе, происходивших в 2014-15 годах, получили сегодня награды в Донецке.

За подвиги и отличия в боях по защите ДНР, проявленные мужество и отвагу, государственной наградой – знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степени – были награждены 17 военнослужащих, в том числе бывших. Три защитника Республики были представлены к награде посмертно.

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«Награды не простые, это награды за 2014, 2015 годы. Хотел бы сегодня вручить эти награды, потому что для нас важно, чтобы каждый был отмечен. Это важно, безусловно, и для вас, но еще более для наших потомков.

Это то, что позволило нам в 2014 году сделать правильный выбор. Потому что до этого мы могли общаться с нашими дедами, отцами, которые прошли Великую Отечественную войну, держать их награды, что придавало нам сил.

Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем никогда наши дети и потомки не столкнулись с подобным, не столкнулись с войной. Но, увы, никто ни от чего не застрахован. Мы тоже не думали, что в 2014 году у нас будут полномасштабные боевые действия, что против нас будет применяться авиация, тяжелая артиллерия. Но это случилось. Тем не менее, уровень нашего патриотизма, самосознания, самоидентификации позволил нам правильно занять позицию, однозначную позицию, и защищать свою землю, что мы делаем и по сей день.

Только мы отвечаем за наше будущее, за будущее наших потомков. И это будущее все мы творим уже на протяжении шести лет», – обратился к собравшимся на церемонии глава ДНР Денис Пушилин, вручивший награды.

«Еще раз вас искренне поздравляю. Идут года. Кто-то остается в рядах вооруженных сил ДНР, кто-то уже на гражданке. Но самое тяжелое всегда – награждать посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя. Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса, свою Родину и будущее потомков. И всегда тяжело смотреть в глаза родителям, близким.

Донецкая Народная Республика должна сделать все возможное – уверен, так и будет происходить впредь – для увековечения наших героев. Это нужно для нашей Республики. Это нужно для наших потомков. Спасибо вам большое. Всех награжденных еще раз поздравляю», – добавил глава государства.