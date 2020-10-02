Ополченцы в Донбассе продвинулись вперёд и заняли позиции ВСУ

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Объявленное летом перемирие на Донбассе оказалось невыгодно Украине, поскольку защитники ЛДНР смогли укрепить свои позиции.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорить Великий Львів» заявила депутат Верховной рады София Федына («Европейская солидарность»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемые мирные дни привели к тому, что сепаратисты и московские наемники продвинулись вперед. Они укрепили свои блиндажи. На многих позициях, по информации военных, московские наемники заняли наши позиции, построили свои блиндажи. Разумеется, это время они использовали чтобы укрепиться», – сказала Федына.

Она задала вопрос главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Минским переговорам Леониду Кравчуку – знает ли он об этом.

«Знаете ли вы, что нет двустороннего разведения войск, есть только одностороннее отведение войск Украины? Знаете ли вы, что в результате отведения войск наши военные потеряли обустроенные позиции? В результате, сепарня не только не получила приказа отвести войска, а они зашли на наши позиции, они их укрепили. Во многих районах они бетономешалки туда завезли и бетоном укрепили позиции.

Знаете ли вы, что в результате приказа нашим «ни в коем случае не стрелять» террористы и московские наемники ходили в разведку, и на расстоянии нескольких сот метров разведывали расположение наших войск?

В результате чего, я так думаю, сейчас эффективно пылает наша Луганщина, пылают наши блиндажи и блок-посты. Знаете ли вы, что людям запрещали фиксировать обстрелы – только чтобы президент подтасовывал количество дней без обстрелов к количеству лет независимости?

Картина выглядит так, что в Минске сейчас на переговорах ведется сдача национальных интересов», – сокрушается Федына.

В ответ Леонид Кравчук фактически обвинил Петра Порошенко и его политическую силу в развязывании войны, с последствиями чего приходится иметь дело нынешней власти.

«Я знаю другое – что это сделано не только за последний год. Мы пять лет делали то, что вы видите. И благодаря этому не было ясной позиции. И война началась не во время нынешней власти. Война началась значительно раньше. Мы знаем, кто ее начал», – сказал Кравчук.