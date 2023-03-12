Ополченец из Осетии предупредил Грузию

Владимир Гладков.  
12.03.2023 18:30
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Кавказ, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


США занимаются реализацией второго этапа развала России, который предлагал осуществлять еще покойный Збигнев Бжезинский через 25-30 лет после распада СССР.

Именно так следует трактовать происходящее на Украине и в Грузии. Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» заявил бывший боец батальона «Восток» Алан Мамиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США занимаются реализацией второго этапа развала России, который предлагал осуществлять еще покойный Збигнев Бжезинский...

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«Американская концепция Огненного пояса была озвучена лет 10-12 назад, что вокруг России создастся цепь локальных конфликтов. Никто напрямую воевать не хочет.

Основной театр военных действий на Украине. Задача – втянуть туда российскую армию и начать её перемалывать, втянуть туда основные ресурсы. Как только Россия туда достаточно влезет, открывается южный фронт. Вот мы сейчас видим попытки его открыть.

А когда уже и в южном фронте застрянет, тогда будет направление главного удара через территорию Средней Азии, раскол России по Уралу. Это план по демонтажу российского государства, его ещё Бжезинский озвучил как второй этап демонтажа СССР, который должен произойти через 25-30 лет. Сейчас мы видим, как это план воплощается в жизнь», – сказал Мамиев.

Он отметил, что начинать войну будет для Грузии большой ошибкой.

«Грузинский народ в своей стране ничем не управляет, они являются неким инструментом. И надо ли это грузинам? Мне хочется им одну вещь донести – как в 2008 году, таким лёгким испугом, вы уже не отделаетесь.

На сегодняшний день порядка 20 тысяч представителей Северной и Южной Осетии воюют в Донецке уже порядка года. Ребята получают боевой опыт, и в случае конфликта они окажутся в Тбилиси. Абхазов 15 тысяч человек в любой момент готовы выставить в случае грузинской агрессии.

Сколько ещё чеченский народ, у которого очень большие претензии к Грузии. Они помнят, чем занимались грузины в девяностые годы, и откуда приходили боевики на территорию Чечни.

Так что на их месте я бы так не баловался. Пошумели, попели, потанцевали, разошлись по домам – всё, что я хочу порекомендовать этим протестующим», – добавил экс-ополченец.

Он подчеркнул, что если Грузия продолжит нагнетать обстановку и угрожать соседям, её просто разделят.

«Если они ситуацию доведут до ручки, это всё закончится демонтажем Грузии. И Грузия, по крайней мере южный склон Кавказского хребта, станет территорией РФ. Там Южная Осетия, Северная Осетия продолжат свои территории, Чеченская республика, Дагестан», – подытожил Мамиев.

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