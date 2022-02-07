Ополченец ЛНР: Украинская проблема закончится вместе с Украиной

07.02.2022  18:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Есть все основания, что «вопрос с Донецком и Украиной» будет закрыт «на долгую перспективу» в самое ближайшее время.

Об этом на YouTube-канале «Прекрасная Россия» заявил писатель и блогер, в прошлом ополченец ЛНР, Владлен Татарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть все основания, что «вопрос с Донецком и Украиной» будет закрыт «на долгую перспективу»...

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«Проблема Украины закончится, когда закончится Украина. В той форме, в которой она существует, она не сможет быть никогда государством, это «АнтиРоссия», вроде бы русские, но «АнтиРоссия». Украина  проводит теракты на территории России, в Крыму, погибли военнослужащие, сотрудники ФСБ, пытались захватить россиян, которые якобы участвовали в «Вагнере», были попытки выкрасть людей с территории.

Поэтому сейчас Россия предъявила ультиматум, Россия собрала войска, они это знают, они запаниковали, всё на высшем уровне. Я думаю, что что-то произойдёт», – прогнозирует Татарский.

В подтверждение своих слов он призвал обратиться к новейшей истории, когда «самое интересное» происходило во время проведения олимпиад.

«В 2014 году – это «крымская олимпиада», зимняя в Сочи. 2008 год – Грузия, когда была Олимпиада в Пекине. Сейчас Олимпиада, я думаю, что что-то на Олимпиаду произойдёт, и вопрос с Донецком и Украиной закроется на долгую перспективу», – заключил бывший ополченец.

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