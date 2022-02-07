Ополченец: Многие защитники Донбасса до сих пор не могут получить паспорт РФ

Новости Украины

Вставшие на защиту Донбасса ополченцы до сих пор испытывают сложности в получении паспортов как ЛДНР, так и России.

Об этом в эфире интернет-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил ополченец ЛНР и публицист Владлен Татарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема с российскими паспортами такая, что, во-первых, их выдают очень медленно, к примеру, Абхазию в 2002 году паспортизировали за месяц. В те времена не было таких технологий и за месяц. Если бы в Донбассе выдавали паспорта России, как и в Абхазии, они были бы там уже у всех, но почему-то этого не происходит. У меня самого были проблемы с получением российского паспорта, мне пришлось идти через суд, мне не отказали в получении гражданства, но пришлось выигрывать через суд, и слава Богу в прошлом году я стал российским гражданином», – сказал он.

Кроме того, ополченец отметил, что жителям, переехавшим с подконтрольной Киеву территории, и иностранцам сложно получить гражданство ДНР и ЛНР, даже если они являются военнослужащими.

«Самая большая проблема в получении паспортов получилась у тех, кто с территории Украины и оказался на Донбассе, у них очень большие проблемы в получении паспорта ДНР и ЛНР, чтобы потом получить российский, зачем-то вот такая схема. Это люди, которые воевали за русский мир и потеряли на войне здоровье. Мой сослуживец, который имел проблемы на Украине с законом, он отвоевал 7 лет, имеет государственные награды, и не может получить российское гражданство. Не могут получить паспорта граждане Молдовы, Казахстана, Белоруссии, также их за участие в донбасской войне сажают. Они не могут получить, потому что они не местные», – заключил Татарский.