Ополченец: Порошенко имеет все шансы победить – и это хорошо

01.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Петр Порошенко при помощи административного ресурса, поддержки США и фальсификаций может выиграть второй тур президентских выборов, и это отнюдь не худший вариант, поскольку в этом случае Москве придется вести жесткую политику в отношении Украины, отказавшись от компромиссов с украинскими националистами как в случае победы Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге рассуждает участник обороны Славянска бывший ополченец Игорь Друзь из Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я и предсказывал, дело идет к тому, что во второй тур пройдет Порошенко и Зеленский. План политтехнологов Вальцмана сработал, Тимошенко они вышибли с помощью фальсификаций и пропагандистских манипуляций. Во втором туре ему намного проще победить Зеленского, у которого нет своей партийной машины и вообще механизма контроля за выборным процессом, а есть только рейтинг и нестабильный молодежно-протестный электорат», – считает автор.

«Фарс, как следовало ожидать. Будь я в Киеве, не стал бы участвовать в нем. Дело идет к второму сроку мерзавца и преступника Порошенко, но русским патриотам не стоит особо расстраиваться – его соперники такие же мерзавцы и русофобы, если даже, паче чаяния, победил бы Зеленский, то это ничего бы реально не поменяло. Солидарен с мнением о том, что, возможно, переизбрание Порошенко даже лучше: может быть, Кремль начнет что-то решать с майданным режимом, возглавленным таким открытым врагом. При любом другом кандидате Москва стала бы «хитропланить» и договариваться, а при Порошенко есть хоть некоторые шансы, что этого не будет», – резюмировал бывший ополченец.