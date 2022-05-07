Ополченец Татарский рассказал, как освобождение Попасной отразится на фронте в Донбассе

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Взятие российскими силами города Попасная в Луганской области позволит развить успех на других направлениях — Северодонецком и Лисичанском. Об этом заявил блогер и ополченец Владлен Татарский.

Накануне оборона Вооруженных сил Украины в Попасной была прорвана, в результате чего украинские силы потеряли контроль над южной частью города, а также рядом укреплений. На фоне череды поражений ВСУ приняли решение отступить, что позволило защитникам Донбасса продвинуться вглубь населенного пункта, не встречая сопротивления.

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Как отмечает Владлен Татарский, заслуга в успешном прорыве укреплений ВСУ лежит на бойцах «ЧВК Вагнера», которые действовали совместно с другими российскими силами.

«Группа Вагнера», именно так ее называли в Луганске еще в 2014 году, взяла штурмом Попасную. Да, они там были не одни, да принимали участие и другие подразделения российской армии, но мы видим, что практически три недели фронт практически стоит и нигде никаких значительных продвижений, о которых стоило бы упоминать, нет. И вот, «Группа Вагнера» – все-таки прорыв фронта», — сказал он.

Попасная является ключевым населенным пунктом для удержания обороны группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. И потеря инициативы на этом направлении может обернуться для Киева дальнейшей чередой поражений.