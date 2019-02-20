Ополченец: В Донбассе – чудовищное обострение

20.02.2019, Донецк, Максим Карпенко

В преддверии президентских выборов на Украине, которые запланированы на конец марта, ситуация на Донбассе резко обострилась. ВСУ ведут обстрелы по всем направлениям, «прилеты» их артиллерии фиксируются не только на линии фронта, но и на отдаленных участках.

Об этом в открытом письме пишет военнослужащий армии ДНР Бенес Айо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил недавние взрывы в центре Донецка, где диверсанты заложили три безоболочных взрывных устройства.

«Кто-то просто умышленно заложил безоболочные взрывные устройства для запугивания миссии ОБСЕ и жителей ДНР. Уже 100% известно, что позавчерашние мерзкие теракты — это дело рук проклятой бандеровской хунты и вообще их следует рассматривать в рамках чудовищного обострения на линии фронта, которое происходит в течении двух последних недель», – пишет Айо.

Он также отмечает, что в последние две недели украинская армия обстреливает практически всю территорию ДНР – населенные пункты Александровка, Спартак, Старомихайловка, Петровский, Куйбышевский районы, Горловку мариупольское и ясиноватское направления.

«С чем связано данное обострение? Безусловно с предстоящими президентскими выборами на Украине и предвыборной кампанией Петра Порошенко! Во-первых, «шоколадный фюрер» — это демон войны и основной посыл его политической пропаганды – это фашистская русофобская истерия и разжигание межнациональной розни на Украине… Вся политическая программа Пороха зиждется на гипер милитаризме, модернизации армии, поставках летального оружия со стороны НАТО… Порошенко, который в случае проигрыша может оказаться на скамье подсудимых (в том числе в международном суде за военные преступления), сейчас использует все возможные, в том числе самые чудовищные механизмы, чтобы остаться на президентском троне», – пишет ополченец.