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09.11.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Донбасс
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Ополченец: Выборы в ДНР ознаменуются низкой явкой

Объявленные на 11 ноября выборы нового главы ДНР вместо погибшего Александра Захарченко, всего скорее, ознаменуются низкой явкой в условиях, когда к избирательной гонке не был допущен ни один из реальных конкурентов и.о. руководителя республики Дениса Пушилина.

Об этом в своем блоге пишет участник ополчения и обороны Славянска Александр Жучковский. Он полагает, что явка будет обеспечена за счет административного ресурса.

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«Думаю, что в голосовании примут участие меньше трети жителей ДНР. Абсолютное большинство за Пушилина добровольно голосовать не готово. За прошедший месяц я не встретил НИ ОДНОГО человека (а у меня широкий круг общения, в том числе в армии и госучреждениях), который высказался бы в поддержку Пушилина», – пишет Жучковский.

Напомним, что ранее экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский заявил, что, выехав из Москвы для регистрации на выборах, не был допущен через границу республики.

С избирательной гонки был также снят бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев – ЦИК заявил, что в собранных за Губарева подписях обнаружены массовые нарушения.

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