31.08.2018, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Русская Весна
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Ополченец: Захарченко никогда не оспаривал главную цель – воссоединение с Россией



Убитый сегодня глава ДНР Александр Захарченко никогда не ставил под сомнение главную цель Русской весны – воссоединение с Россией. Об этом заявил ополченец первой волны Александр Жучковский.

«Чтобы ни говорил и ни делал Захарченко, за что его критиковали и осуждали, он никогда не ставил под сомнение главную цель – возвращение Донбасса в Россию», – написал Жучковский в своем блоге.

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Аналогичную оценку роли Захарченко дает и публицист Александр Холмогоров.

«Давайте помнить главное. Всю свою короткую жизнь в политике и войне он боролся за одно, за то, чтобы Донбасс и Новороссия были Россией. Он говорил об этом неустанно и от этой позиции не отступал. Давайте приложим все усилия, чтобы его борьба и его смерть оказались не напрасными», – пишет Холмогоров.

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