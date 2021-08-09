09.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Даже если в Киеве неожиданно придет к власти не антироссийское правительство, население Донбасса уже не сможет простить Украину за все те ужасы войны, смерть близких и разрушения, которые принесла украинская армия.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил ополченец руководитель донецкого краевого отделения МОО «Новые скифы» Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матюшина, те, кто увидел ужасы войны, в лучшем случае подадут руку украинской стороне, но все равно будут держать нож наготове.

«Я не смогу, потому что погибло много моих друзей, знакомых, погибло множество детей… Множество разрушений, страданий, которые они принесли, конечно же, нас разъединили. Простить, я думаю, невозможно даже с условием того, что там будет некое нам союзное правительство, но назад нас же не запихнуть. Может, руку и будем пожимать, но за спиной держать нож на всякий случай», – заявил Матюшин.