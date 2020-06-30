Ополчение Крыма предупредило Пашиняна: Кончай заигрывать с Западом

30.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Пришедший к власти в результате уличных протестов премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается усидеть на двух стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, что делает его похожим на украинского экс-президента Виктора Януковича. В Ереване происходят задержания и аресты видных оппозиционеров, что идет вразрез с декларируемыми «демократическими принципами», под лозунгами которых Пашинян пришел к власти.

Об этом в своем видеоблоге заявил председатель организации ветеранов Народного ополчения Республики Крым Армен Мартоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За время нахождения Пашиняна и его команды, что называется, у руля, было осуществлено немало шагов в угоду заокеанским спонсорам и в ущерб национальным интересам Армении. В том числе, направленных на разрыв связей и осложнение отношений с братской Россией.

А самое главное, на уничтожение демократии в стране и превращение ее лишь в ширму и пустой звук для пользования для агитации в ходе предвыборных кампаний.

Очередным подтверждением изложенного мной являются действия Пашиняна по зачистке политического поля и оппозиционных политических деятелей и партий. На этот раз плевком в спину демократии в Армении и Нагорном Карабахе является единогласное одобрение депутатами, этими молодыми людьми, правящей партией, лидером которой является Никол Пашинян, ходатайства генерального прокурора Армении об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, который внес немалый вклад в развитие армянского государства, который является спонсором, меценатом для Армении, для молодежи, для нуждающихся слоев Армении.

От себя лично и от лица большой части армян России выражаю свой протест и глубокую озабоченность тем, что Пашинян на словах декларирует демократические принципы развития государства и ратует за построение свободного общества, а на деле в открытую, никого не стесняясь принимает полицейские меры по отношению к политическим оппонентам», – заявил Мартоян.

Отдельного внимания, по словам Мартояна, заслуживает отказ Никола Пашиняна от визита в Москву для участия в Параде Победы, который состоялся 24 июня:

«Особенно лицемерно эти действия выглядели в преддверии планировавшегося, но в последний момент отмененного визита Пашиняна в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы братских республик Советского Союза в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Лицемерность заключается в том, что Пашинян и его команда во всех своих политических оппонентах видят так называемую «руку Москвы». По указке из-за океана расправляется с ними, а в то же время осуществляет дружественные визиты в ту самую ненавистную Москву и пытается выторговывать себе различные преференции и политические дивиденды».

С крымским ополченцем согласен политолог Иван Мезюхо. По его словам, политика Пашиняна может дорого обойтись его стране и негативно сказаться на отношениях с Россией.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян действительно проамериканский политик, что может иметь самые негативные последствия для социально-экономического развития государства. Не с США, а с Россией тесно связана экономика Армении, не с американцами, а с россиянами у уважаемого мною армянского народа общая историческая судьба. Недооценивать эти факторы – значит идти по пути политических аутсайдеров, типа бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича…

Фактический курс на ослабление связей с Россией будет иметь последствия для его политической карьеры. Вообще он рискует стать неуважаемым политиком внутри своей же страны, как это произошло с Ющенко и Януковичем на Украине.

Отсутствие Пашиняна на Параде Победы в Москве – яркое свидетельство его антироссийского политического курса. Ситуация с коронавирусом – притянутая за уши причина, чтобы не прилетать в Россию. Это обстоятельство негативно отразится на отношениях Москвы и Еревана», – написал в своем блоге Мезюхо.