«Опомнитесь. Никто и не думал принимать нас в НАТО» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
06.12.2023 19:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В течение нескольких десятилетий западные политики и эксперты утверждали, что не собираются принимать Украину в НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение нескольких десятилетий западные политики и эксперты утверждали, что не собираются принимать Украину...

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«В 2008 году на тему НАТО высказались фрау Меркель и президент Франции [Николя Саркози]. Тогда президентом был Ющенко. Они сказали, что членство Украины в НАТО невозможно, потому что это повлечёт за собой столкновение с Россией военного характера, которое НАТО пытается избежать.

Пятнадцать лет прошло, и с того момента политика НАТО не изменилась. И всё равно почему-то наши граждане, отбрасывают исторические факты, о которых пишет даже иностранная пресса. Аналитические центры об этом пишут, страны НАТО говорят», – сказал Вигиринский.

«Принцип поддержки Украины базируется на том, чтобы не привести к столкновению НАТО и России, потому что никто не хочет ядерной войны. Но мы всё равно оставляем для себя базовый сценарий, что мы вступим в НАТО.

Президент уже сказал, что не знает, вступим или нет. Мне кажется, даже если все 420 депутатов хором споют, что вероятнее всего, Украина не будет членом НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе, мы всё равно останемся приверженцами идеи, что НАТО – какая-то магическая субстанция, которая решит все наши проблемы. Не опираясь на реальность и на действительность», – добавил он.

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