Опоры Крымского моста целы – похоже на ракетный удар

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Минтранс России уточнили информацию: опоры Крымского моста целы, но «со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах» – «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах».

«Характер таких повреждений свидетельствует о ракетном ударе. Но точные заключения выскажут специалисты после обследования», – объясняет бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

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Движение поездов в Крым возобновят в 9 утра, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Такое решение принято после переговоров с Минтранса РФ.

Уже появились официальные данные о пострадавших во время ЧП – серьезные ранения получила 14-летняя девочка, ее родители из Белгородской области погибли.

Живущий в Феодосии бывший автор блогов на закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Александр Горный рассказывает об обстановке:

«После плохих новостей с Крымского моста я поехал на заправку, было половина бака, запарился по горлышко и ещё канистру 5л. Ажиотажа не было, видимо не многие ещё не знают о случившемся, хотя подъехавший человек на московских номерах вышел с канистрой и, увидев мои московские номера, спросил – через север выезжать будешь? Как я понял, они сегодня планировали выезжать через мост и не успели. Возможны очереди на заправках чуть позже, возможно, многие решат уехать, не дожидаясь окончания отпуска, но я бы не спешил, надо переждать пару дней… Хохлы решили не тянуть после саммита. Вполне ожидаемы тогда сейчас и провокации в местах массового скопления граждан, могут нагонять панику».

«Знаем же, что это террористическое быдло недоговороспособно. Понимаем прекрасно, что воевать оно будет за американское бабло до последнего мыколы и тараса. И знали, и понимали это и полтора года назад, и все восемь лет до этого. Почему же по совету ведущих американских генералов не разъ***шили сразу центр Киева, все мосты, железнодорожные узлы и аэродромы? И не закончили весь этот Салорейх за 72 часа? Все равно ведь придется это сделать, так почему тянем до перитонита?» – изумлен депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.