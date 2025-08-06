Опоздали с переходом на корпуса: оборона в Донбассе посыпалась – экс-комбриг ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Тотально переходить с бригадной на корпусную систему украинской армии нужно было в 2022-2023 гг., когда ещё туда шли люди, а фактор потерь не был определяющим.

Об этом  в интервью «Украинской правде» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ, полковник запаса Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотально переходить с бригадной на корпусную систему украинской армии нужно было в 2022-2023 гг.,...

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«[Самая проблемно организованная оборона] – это в операционной зоне 20-го армейского корпуса. Это направление Покровск, туда южнее, Новопавловка и уже граница Днепропетровской области. Вот там почему-то 20-й корпус не сильно себя показал…

Интенсивность боевых действий больше, чем была, или такая же. Но тогда был ресурс больше, потому что людей было больше. Люди в 2022-м шли, в 2023-м ещё шли. И меньше потерь было на тот момент, меньше раненых, инвалидов, меньше погибших и без вести пропавших. И тогда как раз это было вовремя», – рассуждал Козел.

«А сейчас, когда нет людей, и люди не идут, где-то корпус сработал, где-то не сработал. Не может вся линия фронта в корпусах идеально сработать. Там в полосе 20-го корпуса, где стык Запорожской и Днепропетровской областей, очень тяжёлая ситуация.

Противник Покровск берёт в кольцо. Это классический вариант, начиная с Соледара, потом Бахмут, сейчас то же самое переживает Покровск. И то же самое было на Курщине», – сокрушался отставной укро-комбриг.

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