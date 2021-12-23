Опоздавшие на переговоры, или Как змагары решили смириться с Лукашенко

Белорусская оппозиция сейчас активно обсуждает возможность переговоров с властью. Сама идея не нова, но раньше оппозиционным мейнстримом было желание принудить власть к переговорам на своих условиях, а, по сути, к капитуляции. Принуждение к таким переговорам предполагалось при помощи западных санкций.

Сейчас стало очевидно, что санкции всерьез повлиять на устойчивость действующего режима не способны и только увеличивают зависимость Белоруссии от российской поддержки. Поскольку Россию змагары и их западные покровители боятся больше, чем Лукашенко, тональность начала меняться.

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Возмутителями спокойствия стали писатель Артур Клинов и один из представителей штаба Виктора Бабарико, участник проекта политической партии «Вместе» Иван Кравцов. Оба дали интервью, в которых прозвучали призывы к переговорам и компромиссу с властью с целью вернуться к довыборному статус-кво. Они предлагают снять с повестки переговоров требование провести новые выборы, что по сути означает признание полномочий Лукашенко. До сих пор что-то подобное озвучивал лишь полубезумный лидер ультранационалистов Зенон Позняк, обвинявший оппозиционную верхушку в работе на Кремль. Клинов с Кравцовым до подобного не дошли, однако лейтмотив все тот же, позняковский: «Суверенитет важнее демократии».

Разумеется, это – подмена понятий. Суверенитет в современном глобальном мире – вообще штука относительная и ни одна из стран в полной мере им не обладает.

Причем то, что может принести победа змагаров прекрасно видно на примере Украины – окончательная утрата субъектности и превращение в контролируемый извне элемент антироссийской цепи. Собственно, западные «партнеры» таких планов и не скрывают.

Бывший помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в 2018 году прямо назвал Белоруссию наряду с Грузией и Украиной «надежным бастионом против российского неоимпериализма». И, кстати, эти слова не помешали Лукашенко спустя пару недель радушно принять его в Минске.

Инициатива переговоров с Лукашенко, с которой выступили Клинов и Кравцов – это противоположность той риторике, с которой выступала команда Тихановской и основная часть оппозиционного руководство. Вместо мечты о переговорах про условия капитуляции Лукашенко теперь предлагают начать с ним переговоры о собственной капитуляции и мечтают выторговать условия покомфортнее. Например, вернуться в 2019 год, когда змагаров гладили по шерстке и кошмарили лишь локально, когда они совсем наглели, например, бросаясь на автомобили возле ресторана рядом с Куропатами.

Логика в их словах имеется.

Ставка на санкции не сыграла, режим смог консолидироваться и укрепиться, протестная инфраструктура на низовом уровне разрушена, сторонники оппозиции деморализованы. Можно, конечно, призывать к радикализации протестов вплоть до террористических методов. Такие призывы действительно звучат, но желающих им последовать находятся единицы. Двухзначные сроки остудили многие горячие головы.

Еще один сценарий – это превращение оппозиционной верхушки в еще одну «Раду Белорусской народной республики». Сама «Рада» считает себя правительством в изгнании уже вторую сотню лет. Естественно, для многих статусных змагаров соблазн провести остаток дней, надувая щеки и находясь на содержании западных кураторов велик. Вот только у кураторов желания вечно кормить таких нахлебников не наблюдается. Кураторам нужен экшн. А, поскольку имитировать его становится все сложней, не удивительно, что некоторые уже начинают паниковать и вести пораженческие разговоры.

Расчет был еще и на то, что Лукашенко не отказался окончательно от многовекторных устремлений. Игра на противоречиях сверхдержав и геополитических полюсов была выгодной и позволяла сохранять значительную свободу маневра. И в белорусском руководстве осталось немало людей, которые хотели бы в этом отношении вернуться в 2019-й. Да и сам Александр Григорьевич определенно тоскует по тем благодатным временам.

Вот только не учли оппозиционеры, что Лукашенко учится на своих ошибках. Он регулярно говорит о том, что не допустит повторения событий 2020 года. И то, что западным «джентельменам» доверять не стоит он тоже прекрасно прочувствовал на собственной шкуре.

Назад пути нет. Слова сказаны, решения приняты да и кровь тоже пролита. И уже в силу этого переговоры с «беглыми» для Лукашенко неприемлемы. Сейчас его главной опорой являются силовики, которые последние полтора года активно кошмарили оппозицию и переговоры с ней – угроза их позициям.

Забавно, но точки над «i» окончательно расставил оппозиционный ренегат Юрий Воскресенский, перешедший на сторону Лукашенко. Недавно от его имени была распространена информация о приглашении оппозиционеров вернуться в Минск на переговоры под гарантии безопасности Лукашенко в обмен на «отказ от экстремистской деятельности». Поскольку Воскресенский специализируется на имитации общественного диалога и пытается сыграть роль посредника между властью и оппозицией, воспринято это было как должное. Однако даже он опроверг эту информацию, заявив, что «Беглые экстремисты сожгли мосты и перешли красные линии, они окончательно выпали из внутриполитической повестки нашей страны, и никому уже неинтересны».