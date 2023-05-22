«Опозорил страну»: Кедми жестко раскритиковал посла Израиля, отказавшегося отметить 9 Мая

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви опозорил свою армию и весь народ, отказавшись посетить мероприятия в честь Дня Победы в Москве и возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь израильский истеблишмент и политическая элита не хотели отметить этот день, чтобы это не выглядело как поддержка России. А что сделал израильский посол в Москве, как он отметил этот день? Он возложил венок на монумент в память погибших Красной Армии и евреев, который находится на территории посольства. Но не хватило у него совести прийти – не обязательно в этот день, за день или после, или в конце дня на могилу Неизвестного солдата и возложить венок. Не только евреям, которые погибли в Красной Армии, 200 тысяч, а тем, кто погибли в Красной Армии для того, чтобы наш народ жил и благодаря которым мы живем! У него на это не хватило совести! Он не пошел на Поклонную гору возложить венок павшим», – сказал эксперт.

«Ну не пошел на парад – не хочешь, не иди, обойдутся без тебя. Но почтить память миллионов солдат, которые отдали свои жизни за то, чтобы наш народ выжил, на это у него совести не хватило! Он опозорил страну, опозорил себя, я его знаю, он бывший офицер израильской армии, он опозорил нашу армию. В этот святой день он не почтил память погибших за его народ», – заявил Кедми.