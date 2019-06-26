Оппоблок будет первым номером в бюллетене, а «Свободе» досталось «очко»

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

ЦИК Украины провел жеребьевку среди политпартий, по итогам которой были определены их места в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

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1. «Оппозиционный блок»

2. «Сила и честь»

3. ВО «Батькивщина»

4. «Патриот»

5. «Сила людей»

6. «Оппозиционная платформа — За жизнь»

7. «Партия зеленых Украины»

8. ВО «Факел»

9. Объединение «Самопомощь»

10. «Европейская солидарность»

11. «Украинская стратегия Гройсмана»

12. «Гражданская позиция»

13. «Социальная справедливость»

14. «Слуга народа»

15. «Сила права»

16. «Радикальная партия»

17. «Партия Шария»

18. «Голос»

19. «Независимость»

20.«Аграрная партия»

21. ВО «Свобода»

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. В таком случае жеребьевку придется провести повторно.