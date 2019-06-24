Оппоблок пойдет на выборы без Ефремова – ЦИК отказался его регистрировать

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

ЦИК Украины принял решение о регистрации партийного списка “Оппозиционного блока”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте комиссии. Там же размещен и список партии.

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Избирательный список возглавляет народный депутат Евгений Мураев. В первую десятку входят: народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, гендиректор ОАО “Запорожсталь” Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андреев, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Павлограда Анатолий Вершина, а также один из лидеров партии “Видродження”, экс-регионал Виталий Хомутынник, являющийся одним из бизнес-партнеров Игоря Коломойского.

В новой версии списка отсутствует глава фракции “Оппозиционного блока” Вадим Новинский (ранее предполагалось, что он будет идти под 5 номером).Православный олигарх принял решение идти по мажоритарному округу в Мариуполе. Аналогичное решение принял и еще один лидер-тяжеловес “Оппоблока” Борис Колесников (он идет в депутаты по округу в Константиновке). Оба считаются близкими к Ринату Ахметову. Считается, что Ахметов и Коломойский имеют определяющее влияние на “Оппозиционный блок”.

Вместе с тем, ЦИК отказался регистрировать кандидатом политического узника режима Порошенко, бывшего главу фракции Партии регионов в ВР Украины Александра Ефремова, который уже три года находится в старобельском СИЗО по сфабрикованному делу и которому в пятнадцатый раз недавно продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, отказав в выходе на свободу под залог и поручительство нардепа Вадима Новинского.

Ранее ЦИК заявляла, что Ефремов не может стать членом списка, потому что на момент заявления о его включении в список сроки, предусмотренные законом для включения новых кандидатов уже прошли. Напосмним, заявление Мураева было сделано 14 июня, а последний срок для коррекции списков истек 10 июня.

Как заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, закон “О выборах народных депутатов Украины” позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону “О выборах народных депутатов Украины”.

“Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом “О выборах народных депутатов Украины”. Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде”, – сказал Радченко.

В случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.